Еліна Світоліна – Маркета Вондроушова. Прогноз і анонс матчу

У ніч із середи на четвер перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) зіграє чвертьфінальний поєдинок на престижному турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі. Суперницею 24-річної українки стане 19-річна чешка Маркета Вондроушова (№61 WTA).
Поєдинок відкриє вечірню сесію на першому корті, час початку зустрічі – не раніше 03:00 за Києвом. Нагадаємо, за вихід в півфінал переможниця матчу отримає 175 рейтингових очок і $172,000 на додаток до $182,000, які вже зароблені.
Слід зазначити, що це буде перший чвертьфінал в Індіан-Веллсі для обох тенісисток.
Суперниця
Вондроушова – одна з кращих тенісисток туру, які тримають ракетку лівою рукою. Вище в рейтингу тільки Квітова, Кербер і Бузарнеску. Не так давно Маркета грала у фіналі турніру WTA International у Будапешті, де в трьох сетах програла бельгійці Алісон ван Ейтванк. Із вагомих досягнень можна відзначити титул в Лугано-2017, а також четверте коло US Open-2018, яке усі ми пам'ятаємо завдяки героїчному камбеку Лесі Цуренко. В рейтингу тенісисток до 20 років Вондроушова займає третю позицію після Даяни Ястремської і Б’янки Андреєску.
Jimmie48 Photography. Маркета Вондроушова
Стиль гри Маркети не відрізняється від більшості представниць чеської школи. Світоліну вона буде переважати в атакувальному потенціалі, але от чи вистачить стабільності – велике питання.
Статистика в 2019-му році
|Світоліна
|Вондроушова
|Матчі (перемоги-поразки)
|12-4
|9-2
|% виграних
|75
|82
|середній рейтинг суперниць
|40.3
|66.3
|виграно очок на подачі, %
|59.4
|59.2
|ейси, %
|6.2
|2.8
|% першої подачі
|60.5
|60.0
|виграно очок на першій подачі, %
|67.4
|67.5
|виграно очок на другій подачі, %
|47.2
|46.8
|виграно очок на прийомі, %
|45.4
|47.7
|всього виграно очок, %
|52.3
|53.2
|тайбрейки
|3-1
|3-0
Зустрічі між собою
Дівчата двічі грали у 2018 році. В другому колі турніру в Досі (Катар) чешка показала досить низький рівень гри, часто помилялася, що дозволило Світоліній легко перемогти у двох сетах. Друге коло Штутгарту було вже цікавішим: Вондроушова фантастично провела першу партію, але після того як Світоліна збільшила швидкість і інтенсивність гри, організм Маркети дав збій і вона знялась в третьому сеті.
Прогноз
Звісно, Світоліна фаворит майбутнього поєдинку, але не все так просто. Після найдовшого матчу WTA в сезоні проти Ешлі Барті (3 години 12 хвилин) українці буде важко відновитися перед чвертьфіналом. Вондроушова також грала три сети проти Халеп, але там все закінчилося майже вдвічі швидше.
І Світоліна, і Вондроушова мають певні проблеми зі здоров'ям. Українку турбує праве коліно, чешка також грає із тейпом на правій нозі. Нагадаємо, саме травма правого стегна стала причиною зняття Маркети проти Еліни в Штутгарті, а також не дозволила їй дотиснути Цуренко в Нью-Йорку.
В разі перемоги Світоліна випередить у рейтингу WTA американку Слоан Стівенс. В півфіналі переможниця матчу зіграє з Гарбін'є Мугурусою або Б'янкою Андреєску.
Чекаємо трьохсетового матчу, в якому переможе та тенісистка, яка буде краще готова фізично.
Прогноз Sport.ua: перемога Світоліної в трьох сетах
Источник — Sport.ua
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"час початку зустрічі – не раніше 03:00 за Києвом."
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Треба брати цей турнір.Як ніколи турнірна сітка до можливого фіналу досить сприятлива.Вондроушову на класі хотілось щоб Еля пройшла,а далі 1/2 скоріш за все Мугуруса,яка вже була бита Еліною неодноразово,якщо мені незраджує пам'ять то навіть цьогоріч.Ну а дасть Бог удачі-у фіналі зустрітись нарешті з Вільямс ,хоча мало віриться в такий вихід американки,адже,що Плішкова,що Бенчіч зараз у дуже хорошій формі,тай Кербер пройти ще потрібно,тим паче,що навіть букмекери меньше в Вінус вірять ніж в Кербер-яку до речі найнижче котирують на перемогу у турнірі =кф. 3,60 у Кербер,далі =кф.4.00 у Світоліної,далі =4,50 Бенчіч,ще далі Плішкова=кф.5.00 а далі у порядку зростання: Мугуруса,Вондроушова,Андрієску що дуже дивно відносно Віліамс з кф.10.00,а от в господарку турніру букмекери зовсім віри немають=кф.12.00 . Мабуть невірять, що американка навіть якщо і пройде Анжеліку,то у 1/2 її точно зупинять(Бенчич/Плішкова) . На мою думку на цьому якраз можна непогано заробити,адже Віліямс хоч майже вже "пенсійного" віку,і в рейтингу недосить високо,але всім відомо "дома і стіни помагають".Навіть у свої найгірші часи сестри Вільямс завжди "на зубах"вигризали перемоги на домашніх турнірах,або до фіналів точно добирались.
Спробую спрогнозувати матчі 1/4фіналу:
Мугуруса-Андріеску(П1)
Світоліна-Вондроушова(П1)
Бенчич-Плішкова(П1)
Вільямс-Кербер(П1)
1/2Фіналу:
Світоліна-Мугуруса(П1)
Бенчич-Вільямс(П2)
Фінал:
Вільямс-Світоліна(П2)
Ну...принаймі...дуже б хотілось,щоб саме так і сталось.
Треба брати цей турнір.Як ніколи турнірна сітка до можливого фіналу досить сприятлива.Вондроушову на класі хотілось щоб Еля пройшла,а далі 1/2 скоріш за все Мугуруса,яка вже була бита Еліною неодноразово,якщо мені незраджує пам'ять то навіть цьогоріч.Ну а дасть Бог удачі-у фіналі зустрітись нарешті з Вільямс ,хоча мало віриться в такий вихід американки,адже,що Плішкова,що Бенчіч зараз у дуже хорошій формі,тай Кербер пройти ще потрібно,тим паче,що навіть букмекери меньше в Вінус вірять ніж в Кербер-яку до речі найнижче котирують на перемогу у турнірі =кф. 3,60 у Кербер,далі =кф.4.00 у Світоліної,далі =4,50 Бенчіч,ще далі Плішкова=кф.5.00 а далі у порядку зростання: Мугуруса,Вондроушова,Андрієску що дуже дивно відносно Віліамс з кф.10.00,а от в господарку турніру букмекери зовсім віри немають=кф.12.00 . Мабуть невірять, що американка навіть якщо і пройде Анжеліку,то у 1/2 її точно зупинять(Бенчич/Плішкова) . На мою думку на цьому якраз можна непогано заробити,адже Віліямс хоч майже вже "пенсійного" віку,і в рейтингу недосить високо,але всім відомо "дома і стіни помагають".Навіть у свої найгірші часи сестри Вільямс завжди "на зубах"вигризали перемоги на домашніх турнірах,або до фіналів точно добирались.
Спробую спрогнозувати матчі 1/4фіналу:
Мугуруса-Андріеску(П1)
Світоліна-Вондроушова(П1)
Бенчич-Плішкова(П1)
Вільямс-Кербер(П1)
1/2Фіналу:
Світоліна-Мугуруса(П1)
Бенчич-Вільямс(П2)
Фінал:
Вільямс-Світоліна(П2)
Ну...принаймі...дуже б хотілось,щоб саме так і сталось.
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"час початку зустрічі – не раніше 03:00 за Києвом."
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