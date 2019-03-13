Еліна Світоліна – Маркета Вондроушова. Прогноз і анонс матчу

У ніч із середи на четвер перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) зіграє чвертьфінальний поєдинок на престижному турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі. Суперницею 24-річної українки стане 19-річна чешка Маркета Вондроушова (№61 WTA).

03:00 за Києвом. Нагадаємо, за вихід в півфінал переможниця матчу отримає 175 рейтингових очок і $172,000 на додаток до $182,000, які вже зароблені. Поєдинок відкриє вечірню сесію на першому корті , час початку зустрічі – не раніше. Нагадаємо, за вихід в півфінал переможниця матчу отримає 175 рейтингових очок і $172,000 на додаток до $182,000, які вже зароблені.

Слід зазначити, що це буде перший чвертьфінал в Індіан-Веллсі для обох тенісисток.

Суперниця

Вондроушова – одна з кращих тенісисток туру, які тримають ракетку лівою рукою. Вище в рейтингу тільки Квітова, Кербер і Бузарнеску. Не так давно Маркета грала у фіналі турніру WTA International у Будапешті, де в трьох сетах програла бельгійці Алісон ван Ейтванк. Із вагомих досягнень можна відзначити титул в Лугано-2017, а також четверте коло US Open-2018, яке усі ми пам'ятаємо завдяки героїчному камбеку Лесі Цуренко . В рейтингу тенісисток до 20 років Вондроушова займає третю позицію після Даяни Ястремської і Б’янки Андреєску.



Jimmie48 Photography. Маркета Вондроушова Jimmie48 Photography. Маркета Вондроушова

Стиль гри Маркети не відрізняється від більшості представниць чеської школи. Світоліну вона буде переважати в атакувальному потенціалі, але от чи вистачить стабільності – велике питання.

Статистика в 2019-му році

Світоліна Вондроушова Матчі (перемоги-поразки) 12-4 9-2 % виграних 75 82 середній рейтинг суперниць 40.3 66.3 виграно очок на подачі, % 59.4 59.2 ейси, % 6.2 2.8 % першої подачі 60.5 60.0 виграно очок на першій подачі, % 67.4 67.5 виграно очок на другій подачі, % 47.2 46.8 виграно очок на прийомі, % 45.4 47.7 всього виграно очок, % 52.3 53.2 тайбрейки 3-1 3-0

Зустрічі між собою

Дівчата двічі грали у 2018 році. В другому колі турніру в Досі (Катар) чешка показала досить низький рівень гри, часто помилялася, що дозволило Світоліній легко перемогти у двох сетах. Друге коло Штутгарту було вже цікавішим: Вондроушова фантастично провела першу партію, але після того як Світоліна збільшила швидкість і інтенсивність гри, організм Маркети дав збій і вона знялась в третьому сеті.

Прогноз

Звісно, Світоліна фаворит майбутнього поєдинку, але не все так просто. Після найдовшого матчу WTA в сезоні проти Ешлі Барті (3 години 12 хвилин) українці буде важко відновитися перед чвертьфіналом. Вондроушова також грала три сети проти Халеп, але там все закінчилося майже вдвічі швидше.

І Світоліна, і Вондроушова мають певні проблеми зі здоров'ям. Українку турбує праве коліно, чешка також грає із тейпом на правій нозі. Нагадаємо, саме травма правого стегна стала причиною зняття Маркети проти Еліни в Штутгарті, а також не дозволила їй дотиснути Цуренко в Нью-Йорку.

Чекаємо трьохсетового матчу, в якому переможе та тенісистка, яка буде краще готова фізично.