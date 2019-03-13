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Еліна Світоліна – Маркета Вондроушова. Прогноз і анонс матчу

Перший чвертьфінал в Індіан-Веллсі для обох тенісисток

  • 13.03.2019 16:55
  • 10064 просмотра
  • 20 комментариев
Еліна Світоліна – Маркета Вондроушова. Прогноз і анонс матчу
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
У ніч із середи на четвер перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) зіграє чвертьфінальний поєдинок на престижному турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі. Суперницею 24-річної українки стане 19-річна чешка Маркета Вондроушова (№61 WTA).
 
Поєдинок відкриє вечірню сесію на першому корті, час початку зустрічі – не раніше 03:00 за Києвом. Нагадаємо, за вихід в півфінал переможниця матчу отримає 175 рейтингових очок і $172,000 на додаток до $182,000, які вже зароблені.
 
Слід зазначити, що це буде перший чвертьфінал в Індіан-Веллсі для обох тенісисток.
 
Суперниця
 
Вондроушова – одна з кращих тенісисток туру, які тримають ракетку лівою рукою. Вище в рейтингу тільки Квітова, Кербер і Бузарнеску. Не так давно Маркета грала у фіналі турніру WTA International у Будапешті, де в трьох сетах програла бельгійці Алісон ван Ейтванк. Із вагомих досягнень можна відзначити титул в Лугано-2017, а також четверте коло US Open-2018, яке усі ми пам'ятаємо завдяки героїчному камбеку Лесі Цуренко. В рейтингу тенісисток до 20 років Вондроушова займає третю позицію після Даяни Ястремської і Б’янки Андреєску.
 

Jimmie48 Photography. Маркета Вондроушова
 
Стиль гри Маркети не відрізняється від більшості представниць чеської школи. Світоліну вона буде переважати в атакувальному потенціалі, але от чи вистачить стабільності – велике питання.
 
Статистика в 2019-му році
 
   Світоліна    Вондроушова
Матчі (перемоги-поразки) 12-4 9-2
% виграних 75 82
середній рейтинг суперниць 40.3 66.3
виграно очок на подачі, % 59.4 59.2
ейси, % 6.2 2.8
% першої подачі 60.5 60.0
виграно очок на першій подачі, % 67.4 67.5
виграно очок на другій подачі, % 47.2 46.8
виграно очок на прийомі, % 45.4 47.7
всього виграно очок, % 52.3 53.2
тайбрейки 3-1 3-0
 
Зустрічі між собою
 
Дівчата двічі грали у 2018 році. В другому колі турніру в Досі (Катар) чешка показала досить низький рівень гри, часто помилялася, що дозволило Світоліній легко перемогти у двох сетах. Друге коло Штутгарту було вже цікавішим: Вондроушова фантастично провела першу партію, але після того як Світоліна збільшила швидкість і інтенсивність гри, організм Маркети дав збій і вона знялась в третьому сеті.
 
Прогноз
 
Звісно, Світоліна фаворит майбутнього поєдинку, але не все так просто. Після найдовшого матчу WTA в сезоні проти Ешлі Барті (3 години 12 хвилин) українці буде важко відновитися перед чвертьфіналом. Вондроушова також грала три сети проти Халеп, але там все закінчилося майже вдвічі швидше. 
 
І Світоліна, і Вондроушова мають певні проблеми зі здоров'ям. Українку турбує праве коліно, чешка також грає із тейпом на правій нозі. Нагадаємо, саме травма правого стегна стала причиною зняття Маркети проти Еліни в Штутгарті, а також не дозволила їй дотиснути Цуренко в Нью-Йорку.
 
В разі перемоги Світоліна випередить у рейтингу WTA американку Слоан Стівенс. В півфіналі переможниця матчу зіграє з Гарбін'є Мугурусою або Б'янкою Андреєску.
 
Чекаємо трьохсетового матчу, в якому переможе та тенісистка, яка буде краще готова фізично. 
 
Прогноз Sport.ua: перемога Світоліної в трьох сетах
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 23:36
    +1
    Sashamar, 13.03.2019 23:28
    Начебто так, але ще на початок року Андреєску була невідомо хто ("неизвестный науке зверь" ). 152-е місце в рейтингу! І раптом такий стрибок. Осака рік тому теж була ніким, потім виграш у Серени, потім титул в Індіан Уелсі. Потім програш Еліні в Маямі (на "Евроспорті" хтось написав: "Вот и сказочке конец, кто смотрел - тот молодец"). Але ж Осака на початок року була 72, не 152!
    Если не следить за юниорами, то непонятно, кто. Нужно понимать, что любого очень перспективного юниора может внезапно прорвать на сотню мест вверх. Неизвестно, надолго ли, но прорвать всегда может. Как ту же Бенчич или Бушар в свое время.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 13.03.2019 23:28
    0
    Stanislav Matusevych, 13.03.2019 23:15
    Все может быть, но я бы не стал сразу утверждать о форс-мажоре. Никого ведь не удивило поражение Гарбиньи от Элины в Дубае со всего тремя геймами в активе? Я лично прогнозировал этот разгром с первого круга, после Даяны. Вряд ли должно смущать то, что Андрееску пока не топ. Она ведь в прекрасной форме, и при определенных раскладах вполне способна выносить нынешнюю Мугурусу в одну калитку.
    Начебто так, але ще на початок року Андреєску була невідомо хто ("неизвестный науке зверь" ). 152-е місце в рейтингу! І раптом такий стрибок. Осака рік тому теж була ніким, потім виграш у Серени, потім титул в Індіан Уелсі. Потім програш Еліні в Маямі (на "Евроспорті" хтось написав: "Вот и сказочке конец, кто смотрел - тот молодец"). Але ж Осака на початок року була 72, не 152!
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 13.03.2019 23:19
    0
    С Кики форма была не плохой. Смотрел матч полностью. Завтра узнаем причину.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 23:15
    0
    Валерий Друца, 13.03.2019 23:05
    Так не бывает! 1 гейм за матч! Форму может и потеряла, но не самолюбие. Где медики? Там же многие жаловались.
    Все может быть, но я бы не стал сразу утверждать о форс-мажоре. Никого ведь не удивило поражение Гарбиньи от Элины в Дубае со всего тремя геймами в активе? Я лично прогнозировал этот разгром с первого круга, после Даяны. Вряд ли должно смущать то, что Андрееску пока не топ. Она ведь в прекрасной форме, и при определенных раскладах вполне способна выносить нынешнюю Мугурусу в одну калитку.
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 13.03.2019 23:05
    0
    Stanislav Matusevych, 13.03.2019 22:56
    А что удивительного? Гарбинья форму давным-давно набрать не может, а Андрееску в огне. Букмекеры, ясное дело, ставили на опыт и класс, но, на мой взгляд, фаворитом была именно Бьянка. Такого разгрома никто не ожидал - это да.
    Так не бывает! 1 гейм за матч! Форму может и потеряла, но не самолюбие. Где медики? Там же многие жаловались.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 22:56
    +1
    А что удивительного? Гарбинья форму давным-давно набрать не может, а Андрееску в огне. Букмекеры, ясное дело, ставили на опыт и класс, но, на мой взгляд, фаворитом была именно Бьянка. Такого разгрома никто не ожидал - это да.
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 13.03.2019 22:54
    0
    Я тут предположип- вирус! Сначала Серена, теперь Гарбинья.
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 13.03.2019 22:32
    0
    Бажаю Еліні Перемоги!
    -----------------------------------
    "час початку зустрічі – не раніше 03:00 за Києвом."
    ---------------------------------
    Ссылка
    flydog773
      flydog773, 13.03.2019 21:48
    +1
    Удачі Елінці !
    Треба брати цей турнір.Як ніколи турнірна сітка до можливого фіналу досить сприятлива.Вондроушову на класі хотілось щоб Еля пройшла,а далі 1/2 скоріш за все Мугуруса,яка вже була бита Еліною неодноразово,якщо мені незраджує пам'ять то навіть цьогоріч.Ну а дасть Бог удачі-у фіналі зустрітись нарешті з Вільямс ,хоча мало віриться в такий вихід американки,адже,що Плішкова,що Бенчіч зараз у дуже хорошій формі,тай Кербер пройти ще потрібно,тим паче,що навіть букмекери меньше в Вінус вірять ніж в Кербер-яку до речі найнижче котирують на перемогу у турнірі =кф. 3,60 у Кербер,далі =кф.4.00 у Світоліної,далі =4,50 Бенчіч,ще далі Плішкова=кф.5.00 а далі у порядку зростання: Мугуруса,Вондроушова,Андрієску що дуже дивно відносно Віліамс з кф.10.00,а от в господарку турніру букмекери зовсім віри немають=кф.12.00 . Мабуть невірять, що американка навіть якщо і пройде Анжеліку,то у 1/2 її точно зупинять(Бенчич/Плішкова) . На мою думку на цьому якраз можна непогано заробити,адже Віліямс хоч майже вже "пенсійного" віку,і в рейтингу недосить високо,але всім відомо "дома і стіни помагають".Навіть у свої найгірші часи сестри Вільямс завжди "на зубах"вигризали перемоги на домашніх турнірах,або до фіналів точно добирались.
    Спробую спрогнозувати матчі 1/4фіналу:
    Мугуруса-Андріеску(П1)
    Світоліна-Вондроушова(П1)
    Бенчич-Плішкова(П1)
    Вільямс-Кербер(П1)
    1/2Фіналу:
    Світоліна-Мугуруса(П1)
    Бенчич-Вільямс(П2)
    Фінал:
    Вільямс-Світоліна(П2)
    Ну...принаймі...дуже б хотілось,щоб саме так і сталось.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 20:12
    +2
    Alexandr Koroluk, 13.03.2019 17:32
    Не смеши У Свитолиной других дел нет, как читать статейки на спортивных сайта
    Может, это и выглядит смешным, но я из первых рук знаю, что наши теннисистки порой почитывают. У Элины, конечно, по сравнению с другими, меньше времени на такое, но совсем исключать нельзя.
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 13.03.2019 19:53
    -7
    После Елини сразу муж на корт виходит
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 13.03.2019 19:12
    +2
    Бажаю Єліні удачі!Без неї никуди
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 13.03.2019 18:18
    +1
    Александр Васильевич, 13.03.2019 18:13
    За вихід у півфінал тенісистка отримає 390, а не 175 балів. Зазначена у статті кількість 175 балів - це різниця між балами за вихід у чвертьфінал 215 і напівфінал 390
    Ніби ж вказано, що за матч. Додати ще конкретики?
    Ссылка
    Александр Васильевич
      Александр Васильевич, 13.03.2019 18:13
    -2
    За вихід у півфінал тенісистка отримає 390, а не 175 балів. Зазначена у статті кількість 175 балів - це різниця між балами за вихід у чвертьфінал 215 і напівфінал 390
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 13.03.2019 18:05
    +1
    Stanislav Matusevych, 13.03.2019 17:51
    Возможно, потому, что не все эти материалы мои?)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 17:51
    +9
    relax-1984, 13.03.2019 17:36
    Интересно, а почему Стас подписывается как автор не под всеми своими материалами?
    Возможно, потому, что не все эти материалы мои?)
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 13.03.2019 17:36
    -3
    Интересно, а почему Стас подписывается как автор не под всеми своими материалами?
    Ссылка
    Alexandr Koroluk
      Alexandr Koroluk, 13.03.2019 17:32
    +9
    Костя Волков, 13.03.2019 17:06
    давайте на фарт не будем делать прогнозы тут так как свитолина читает их и может перегореть
    Не смеши У Свитолиной других дел нет, как читать статейки на спортивных сайта
    Ссылка
    gordooon
    gordooon, 13.03.2019 17:20
    +2
    вперед Еліна!
    Ссылка
    Костя Волков
      Костя Волков, 13.03.2019 17:06
    -7
    давайте на фарт не будем делать прогнозы тут так как свитолина читает их и может перегореть
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 17:51
    +9
    relax-1984, 13.03.2019 17:36
    Интересно, а почему Стас подписывается как автор не под всеми своими материалами?
    Возможно, потому, что не все эти материалы мои?)
    Ссылка
    Alexandr Koroluk
      Alexandr Koroluk, 13.03.2019 17:32
    +9
    Костя Волков, 13.03.2019 17:06
    давайте на фарт не будем делать прогнозы тут так как свитолина читает их и может перегореть
    Не смеши У Свитолиной других дел нет, как читать статейки на спортивных сайта
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 20:12
    +2
    Alexandr Koroluk, 13.03.2019 17:32
    Не смеши У Свитолиной других дел нет, как читать статейки на спортивных сайта
    Может, это и выглядит смешным, но я из первых рук знаю, что наши теннисистки порой почитывают. У Элины, конечно, по сравнению с другими, меньше времени на такое, но совсем исключать нельзя.
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 13.03.2019 19:12
    +2
    Бажаю Єліні удачі!Без неї никуди
    Ссылка
    gordooon
    gordooon, 13.03.2019 17:20
    +2
    вперед Еліна!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 23:36
    +1
    Sashamar, 13.03.2019 23:28
    Начебто так, але ще на початок року Андреєску була невідомо хто ("неизвестный науке зверь" ). 152-е місце в рейтингу! І раптом такий стрибок. Осака рік тому теж була ніким, потім виграш у Серени, потім титул в Індіан Уелсі. Потім програш Еліні в Маямі (на "Евроспорті" хтось написав: "Вот и сказочке конец, кто смотрел - тот молодец"). Але ж Осака на початок року була 72, не 152!
    Если не следить за юниорами, то непонятно, кто. Нужно понимать, что любого очень перспективного юниора может внезапно прорвать на сотню мест вверх. Неизвестно, надолго ли, но прорвать всегда может. Как ту же Бенчич или Бушар в свое время.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 22:56
    +1
    А что удивительного? Гарбинья форму давным-давно набрать не может, а Андрееску в огне. Букмекеры, ясное дело, ставили на опыт и класс, но, на мой взгляд, фаворитом была именно Бьянка. Такого разгрома никто не ожидал - это да.
    Ссылка
    flydog773
      flydog773, 13.03.2019 21:48
    +1
    Удачі Елінці !
    Треба брати цей турнір.Як ніколи турнірна сітка до можливого фіналу досить сприятлива.Вондроушову на класі хотілось щоб Еля пройшла,а далі 1/2 скоріш за все Мугуруса,яка вже була бита Еліною неодноразово,якщо мені незраджує пам'ять то навіть цьогоріч.Ну а дасть Бог удачі-у фіналі зустрітись нарешті з Вільямс ,хоча мало віриться в такий вихід американки,адже,що Плішкова,що Бенчіч зараз у дуже хорошій формі,тай Кербер пройти ще потрібно,тим паче,що навіть букмекери меньше в Вінус вірять ніж в Кербер-яку до речі найнижче котирують на перемогу у турнірі =кф. 3,60 у Кербер,далі =кф.4.00 у Світоліної,далі =4,50 Бенчіч,ще далі Плішкова=кф.5.00 а далі у порядку зростання: Мугуруса,Вондроушова,Андрієску що дуже дивно відносно Віліамс з кф.10.00,а от в господарку турніру букмекери зовсім віри немають=кф.12.00 . Мабуть невірять, що американка навіть якщо і пройде Анжеліку,то у 1/2 її точно зупинять(Бенчич/Плішкова) . На мою думку на цьому якраз можна непогано заробити,адже Віліямс хоч майже вже "пенсійного" віку,і в рейтингу недосить високо,але всім відомо "дома і стіни помагають".Навіть у свої найгірші часи сестри Вільямс завжди "на зубах"вигризали перемоги на домашніх турнірах,або до фіналів точно добирались.
    Спробую спрогнозувати матчі 1/4фіналу:
    Мугуруса-Андріеску(П1)
    Світоліна-Вондроушова(П1)
    Бенчич-Плішкова(П1)
    Вільямс-Кербер(П1)
    1/2Фіналу:
    Світоліна-Мугуруса(П1)
    Бенчич-Вільямс(П2)
    Фінал:
    Вільямс-Світоліна(П2)
    Ну...принаймі...дуже б хотілось,щоб саме так і сталось.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 13.03.2019 18:18
    +1
    Александр Васильевич, 13.03.2019 18:13
    За вихід у півфінал тенісистка отримає 390, а не 175 балів. Зазначена у статті кількість 175 балів - це різниця між балами за вихід у чвертьфінал 215 і напівфінал 390
    Ніби ж вказано, що за матч. Додати ще конкретики?
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 13.03.2019 18:05
    +1
    Stanislav Matusevych, 13.03.2019 17:51
    Возможно, потому, что не все эти материалы мои?)
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 13.03.2019 23:28
    0
    Stanislav Matusevych, 13.03.2019 23:15
    Все может быть, но я бы не стал сразу утверждать о форс-мажоре. Никого ведь не удивило поражение Гарбиньи от Элины в Дубае со всего тремя геймами в активе? Я лично прогнозировал этот разгром с первого круга, после Даяны. Вряд ли должно смущать то, что Андрееску пока не топ. Она ведь в прекрасной форме, и при определенных раскладах вполне способна выносить нынешнюю Мугурусу в одну калитку.
    Начебто так, але ще на початок року Андреєску була невідомо хто ("неизвестный науке зверь" ). 152-е місце в рейтингу! І раптом такий стрибок. Осака рік тому теж була ніким, потім виграш у Серени, потім титул в Індіан Уелсі. Потім програш Еліні в Маямі (на "Евроспорті" хтось написав: "Вот и сказочке конец, кто смотрел - тот молодец"). Але ж Осака на початок року була 72, не 152!
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 13.03.2019 23:19
    0
    С Кики форма была не плохой. Смотрел матч полностью. Завтра узнаем причину.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 23:15
    0
    Валерий Друца, 13.03.2019 23:05
    Так не бывает! 1 гейм за матч! Форму может и потеряла, но не самолюбие. Где медики? Там же многие жаловались.
    Все может быть, но я бы не стал сразу утверждать о форс-мажоре. Никого ведь не удивило поражение Гарбиньи от Элины в Дубае со всего тремя геймами в активе? Я лично прогнозировал этот разгром с первого круга, после Даяны. Вряд ли должно смущать то, что Андрееску пока не топ. Она ведь в прекрасной форме, и при определенных раскладах вполне способна выносить нынешнюю Мугурусу в одну калитку.
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 13.03.2019 23:05
    0
    Stanislav Matusevych, 13.03.2019 22:56
    А что удивительного? Гарбинья форму давным-давно набрать не может, а Андрееску в огне. Букмекеры, ясное дело, ставили на опыт и класс, но, на мой взгляд, фаворитом была именно Бьянка. Такого разгрома никто не ожидал - это да.
    Так не бывает! 1 гейм за матч! Форму может и потеряла, но не самолюбие. Где медики? Там же многие жаловались.
    Ссылка
    Валерий Друца
      Валерий Друца, 13.03.2019 22:54
    0
    Я тут предположип- вирус! Сначала Серена, теперь Гарбинья.
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 13.03.2019 22:32
    0
    Бажаю Еліні Перемоги!
    -----------------------------------
    "час початку зустрічі – не раніше 03:00 за Києвом."
    ---------------------------------
    Ссылка
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