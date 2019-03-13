Свитолина – Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со среды на четверг первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс сыграет четвертьфинальный поединок. Соперницей 24-летней украинки станет представительница Чехии Маркета Вондроушова (№61 WTA).
Поединок будет сыгран первым запуском в вечерней сессии на первом корте. Матч начнется не ранее 03:00 по Киеву.
Путь на турнире
Ранее девушки играли дважды, побеждала только Свитолина. Оба поединка состоялись в 2018 году (Доха и Штутгарт).
Победительница матча сыграет в 1/2 финала с Гарбинье Мугурусой или Бьянкой Андрееску.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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Матч будет на центральном корте, а у меня сложилось ощущение, что на нем покрытие медленнее, чем на периферийных. Это для Элины хорошо. Но все равно, многое будет зависеть от точности чешки. Будет методично гонять Элину - выиграет. Начнет пытаться решать все в один удар - проиграет. К сожалению, с мощью у Свитолиной сейчас серьезные проблемы, и своей активной игрой передавить Вондроушову она не сможет.
Матч будет на центральном корте, а у меня сложилось ощущение, что на нем покрытие медленнее, чем на периферийных. Это для Элины хорошо. Но все равно, многое будет зависеть от точности чешки. Будет методично гонять Элину - выиграет. Начнет пытаться решать все в один удар - проиграет. К сожалению, с мощью у Свитолиной сейчас серьезные проблемы, и своей активной игрой передавить Вондроушову она не сможет.
Може коньяк краще???
Короч я побіг в аптеку і магазин...
Ти давай за той час розкручуй тут " рулетку коментів"...
Матч будет на центральном корте, а у меня сложилось ощущение, что на нем покрытие медленнее, чем на периферийных. Это для Элины хорошо. Но все равно, многое будет зависеть от точности чешки. Будет методично гонять Элину - выиграет. Начнет пытаться решать все в один удар - проиграет. К сожалению, с мощью у Свитолиной сейчас серьезные проблемы, и своей активной игрой передавить Вондроушову она не сможет.
Може коньяк краще???
Короч я побіг в аптеку і магазин...
Ти давай за той час розкручуй тут " рулетку коментів"...
Матч будет на центральном корте, а у меня сложилось ощущение, что на нем покрытие медленнее, чем на периферийных. Это для Элины хорошо. Но все равно, многое будет зависеть от точности чешки. Будет методично гонять Элину - выиграет. Начнет пытаться решать все в один удар - проиграет. К сожалению, с мощью у Свитолиной сейчас серьезные проблемы, и своей активной игрой передавить Вондроушову она не сможет.
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