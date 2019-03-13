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Свитолина – Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального матча на турнире в Индиан-Уэллс

  • 13.03.2019 14:20
  • 2129 просмотров
  • 7 комментариев
Свитолина – Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В ночь со среды на четверг первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) на престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс сыграет четвертьфинальный поединок. Соперницей 24-летней украинки станет представительница Чехии Маркета Вондроушова (№61 WTA).
 
Поединок будет сыгран первым запуском в вечерней сессии на первом корте. Матч начнется не ранее 03:00 по Киеву.
 

Путь на турнире

Стадия  Свитолина   Вондроушова
1-й круг  -  Зигемунд (6:4, 7:6) №105 WTA
2-й круг  Кенин (3:6, 7:6, 6:4) №33 WTA   Касаткина (6:2, 6:1) №14 WTA
3-й круг  Гаврилова (7:5, 6:4) №53 WTA   Остапенко (4:6, 6:3, 6:4) №22 WTA
4-й круг  Барти (7:6, 5:7, 6:4) №12 WTA  Халеп (6:2, 3:6, 6:2) №2 WTA
 
Ранее девушки играли дважды, побеждала только Свитолина. Оба поединка состоялись в 2018 году (Доха и Штутгарт).
 
Победительница матча сыграет в 1/2 финала с Гарбинье Мугурусой или Бьянкой Андрееску.
 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 13.03.2019 15:51
    0
    Stanislav Matusevych, 13.03.2019 15:05
    Даже не знаю, чего ожидать. После вчерашнего марафона, с учетом проблем с коленом, против молодой мощной чешки будет крайне сложно. Опять, видимо, будет сделана ставка на игру от обороны, но насколько хватит сил носиться за задней линией за каждым мячом? Я помню прошлогоднюю игру с Вондроушовой в Штутгарте, там было именно такое. Повезло, что чешка усугубила травму ноги и в итоге снялась.
    Матч будет на центральном корте, а у меня сложилось ощущение, что на нем покрытие медленнее, чем на периферийных. Это для Элины хорошо. Но все равно, многое будет зависеть от точности чешки. Будет методично гонять Элину - выиграет. Начнет пытаться решать все в один удар - проиграет. К сожалению, с мощью у Свитолиной сейчас серьезные проблемы, и своей активной игрой передавить Вондроушову она не сможет.
    Тут есть один оптимистичный момент. Я заметил, что когда новички сенсационно обыгрывают таких суперзвезд, как Халеп, не могут нормально настроиться на следующий матч. Так бывает в большинстве случаев.
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    Elis
      Elis, 13.03.2019 15:33
    +1
    Пішла ставити свічку за Еліну першу подачу і ейси)))
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 15:05
    +1
    Даже не знаю, чего ожидать. После вчерашнего марафона, с учетом проблем с коленом, против молодой мощной чешки будет крайне сложно. Опять, видимо, будет сделана ставка на игру от обороны, но насколько хватит сил носиться за задней линией за каждым мячом? Я помню прошлогоднюю игру с Вондроушовой в Штутгарте, там было именно такое. Повезло, что чешка усугубила травму ноги и в итоге снялась.
    Матч будет на центральном корте, а у меня сложилось ощущение, что на нем покрытие медленнее, чем на периферийных. Это для Элины хорошо. Но все равно, многое будет зависеть от точности чешки. Будет методично гонять Элину - выиграет. Начнет пытаться решать все в один удар - проиграет. К сожалению, с мощью у Свитолиной сейчас серьезные проблемы, и своей активной игрой передавить Вондроушову она не сможет.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 13.03.2019 15:03
    +3
    Элина выше классом, но вопрос физических кондиций является ключевым. Но есть за что бороться - полуфинал тысячника дает нормально призов, а конкретно 390 баллов и 354 штуки американских гривень.
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    LeBRON_LA
    online
      LeBRON_LA, 13.03.2019 14:58
    0
    а мене от що цікавить, спочатку гратиме Еліна, далі після її матчу має вийти на цей корт Монфілс і Кольш, тобто наврят Монфіс буде в боксі Еліни сидіти весь (або частково) матч і підтримувати "кохану", і як це вплине на саму Світоліну, чи вистачить в неї емоцій.... те що вона після свого матчу піде дивитись гру Монфіса однозначно, тому гадаю у Кольша сьогодні шансів не багато на успіх)
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    olya403
      olya403, 13.03.2019 14:46
    +4
    В Штутгарті Маркета в першому сеті возила Еліну як хотіла, але далі травмувалася і пішла гра в одні ворота (не Елінині ). Матч в Досі - так собі , Маркета помилялась багато, Еліна збирала помилки. Побачимо, як воно буде сьогодні, особливо після марафонського матчу Еліни
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 13.03.2019 14:36
    +1
    Альооу!! Станіслав!! Спиш, чи шо?... прокидайся..тут на підході чергове шоу... тобі шо взяти корвалол чи валідол?...
    Може коньяк краще???
    Короч я побіг в аптеку і магазин...
    Ти давай за той час розкручуй тут " рулетку коментів"...
    Ссылка
    olya403
      olya403, 13.03.2019 14:46
    +4
    В Штутгарті Маркета в першому сеті возила Еліну як хотіла, але далі травмувалася і пішла гра в одні ворота (не Елінині ). Матч в Досі - так собі , Маркета помилялась багато, Еліна збирала помилки. Побачимо, як воно буде сьогодні, особливо після марафонського матчу Еліни
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 13.03.2019 15:03
    +3
    Элина выше классом, но вопрос физических кондиций является ключевым. Но есть за что бороться - полуфинал тысячника дает нормально призов, а конкретно 390 баллов и 354 штуки американских гривень.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 13.03.2019 15:33
    +1
    Пішла ставити свічку за Еліну першу подачу і ейси)))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 13.03.2019 15:05
    +1
    Даже не знаю, чего ожидать. После вчерашнего марафона, с учетом проблем с коленом, против молодой мощной чешки будет крайне сложно. Опять, видимо, будет сделана ставка на игру от обороны, но насколько хватит сил носиться за задней линией за каждым мячом? Я помню прошлогоднюю игру с Вондроушовой в Штутгарте, там было именно такое. Повезло, что чешка усугубила травму ноги и в итоге снялась.
    Матч будет на центральном корте, а у меня сложилось ощущение, что на нем покрытие медленнее, чем на периферийных. Это для Элины хорошо. Но все равно, многое будет зависеть от точности чешки. Будет методично гонять Элину - выиграет. Начнет пытаться решать все в один удар - проиграет. К сожалению, с мощью у Свитолиной сейчас серьезные проблемы, и своей активной игрой передавить Вондроушову она не сможет.
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 13.03.2019 14:36
    +1
    Альооу!! Станіслав!! Спиш, чи шо?... прокидайся..тут на підході чергове шоу... тобі шо взяти корвалол чи валідол?...
    Може коньяк краще???
    Короч я побіг в аптеку і магазин...
    Ти давай за той час розкручуй тут " рулетку коментів"...
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 13.03.2019 15:51
    0
    Stanislav Matusevych, 13.03.2019 15:05
    Даже не знаю, чего ожидать. После вчерашнего марафона, с учетом проблем с коленом, против молодой мощной чешки будет крайне сложно. Опять, видимо, будет сделана ставка на игру от обороны, но насколько хватит сил носиться за задней линией за каждым мячом? Я помню прошлогоднюю игру с Вондроушовой в Штутгарте, там было именно такое. Повезло, что чешка усугубила травму ноги и в итоге снялась.
    Матч будет на центральном корте, а у меня сложилось ощущение, что на нем покрытие медленнее, чем на периферийных. Это для Элины хорошо. Но все равно, многое будет зависеть от точности чешки. Будет методично гонять Элину - выиграет. Начнет пытаться решать все в один удар - проиграет. К сожалению, с мощью у Свитолиной сейчас серьезные проблемы, и своей активной игрой передавить Вондроушову она не сможет.
    Тут есть один оптимистичный момент. Я заметил, что когда новички сенсационно обыгрывают таких суперзвезд, как Халеп, не могут нормально настроиться на следующий матч. Так бывает в большинстве случаев.
    Ссылка
    LeBRON_LA
    online
      LeBRON_LA, 13.03.2019 14:58
    0
    а мене от що цікавить, спочатку гратиме Еліна, далі після її матчу має вийти на цей корт Монфілс і Кольш, тобто наврят Монфіс буде в боксі Еліни сидіти весь (або частково) матч і підтримувати "кохану", і як це вплине на саму Світоліну, чи вистачить в неї емоцій.... те що вона після свого матчу піде дивитись гру Монфіса однозначно, тому гадаю у Кольша сьогодні шансів не багато на успіх)
    Ссылка
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