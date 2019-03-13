Рейтинг WTA. Осака сохранит первую позицию

На престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс состоялись поединки четвертого круга. Сразу четыре представительницы топ-10 покинули турнир после этого раунда . Это Наоми Осака, Симона Халеп, Кики Бертенс и Арина Соболенко.

Ранее из борьбы за трофей также выбили Слоан Стивенс, Серена Уильямс и Петра Квитова.

Таким образом, только три теннисистки из первой десятки могут претендовать на победу. Это Каролина Плишкова, Элина Свитолина и Анжелик Кербер. Ни одна из них даже в случае победы не сможет потеснить Осаку с первого места рейтинга, но поднимется на второе место.

Также отметим, что Свитолина может встретиться с Плишковой или Кербер только в финале, так как находится в другой части турнирной сетки.