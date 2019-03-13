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Рейтинг WTA. Осака сохранит первую позицию

После вылета Симоны Халеп никто не сможет обойти молодую японку до турнира в Майами

  • 13.03.2019 14:55
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Рейтинг WTA. Осака сохранит первую позицию
© Jimmie48 Photography. Наоми Осака
На престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс состоялись поединки четвертого круга. Сразу четыре представительницы топ-10 покинули турнир после этого раунда. Это Наоми Осака, Симона Халеп, Кики Бертенс и Арина Соболенко.
 
Ранее из борьбы за трофей также выбили Слоан Стивенс, Серена Уильямс и Петра Квитова.
 
Таким образом, только три теннисистки из первой десятки могут претендовать на победу. Это Каролина Плишкова, Элина Свитолина и Анжелик Кербер. Ни одна из них даже в случае победы не сможет потеснить Осаку с первого места рейтинга, но поднимется на второе место.
 
Также отметим, что Свитолина может встретиться с Плишковой или Кербер только в финале, так как находится в другой части турнирной сетки.
 

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Источник — Sport.ua

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