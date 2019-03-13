Войти или Зарегистрироваться
Меню

Индиан-Уэллс. Халеп и Осака вылетели на стадии 1/8 финала

Наоми Осака, Симона Халеп и Кики Бертенс покидают турнир, Элина Свитолина идет дальше

  • 13.03.2019 06:42
  • 7681 просмотр
  • 14 комментариев
Индиан-Уэллс. Халеп и Осака вылетели на стадии 1/8 финала
© WTA. Гарбинье Мугуруса
На престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс прошли поединки четвертого круга.
 
WTA Индиан-Уэллс. Четвертый круг
 
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Кики Бертенс (Голландия) – 5:7, 6:1, 6:4
Бьянка Андрееску (Канада) – Ван Цян (Китай) – 7:5, 6:2
Маркета Вондроушова (Чехия) – Симона Халеп (Румыния) – 6:2, 3:6, 6:2
Элина Свитолина (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 7:6 (8), 5:7, 6:4
 
Каролина Плишкова (Чехия) – Анетт Контавейт (Эстония) – 7:6 (0), 4:6, 6:2
Винус Уильямс (США) – Мона Бартель (Германия) – 6:4, 6:4
Белинда Бенчич (Швейцария) – Наоми Осака (Япония) – 6:3, 6:1
Анжелик Кербер (Германия) –  Арина Соболенко (Беларусь) – 6:1, 4:6, 6:4
 
Четвертьфинальные пары
 
Верхняя половина сетки:
Бенчич – Плишкова
В.Уильямс – Кербер 
 
Нижняя половина сетки:
Мугуруса – Андрееску
Свитолина – Вондроушова
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    olya403
      olya403, 13.03.2019 14:50
    0
    relax-1984, 13.03.2019 14:01
    Да хоть бы то была Белинда, Серена, Симона и Петра в одной особи - не к лицу первой ракетке так безальтернативно влетать кому бы то ни было...
    в Халеп минулого року теж бували провали з баранками. А Наомі взагалі нестабільна, а ще як грунтовий сезон почнеться, де вона грати не вміє, отам будуть вльоти)))
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 13.03.2019 14:01
    +2
    Publius, 13.03.2019 10:46
    Возможно, не она "отчаливает", а просто Бенчич "причаливает" к топ-10.
    Да хоть бы то была Белинда, Серена, Симона и Петра в одной особи - не к лицу первой ракетке так безальтернативно влетать кому бы то ни было...
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 13.03.2019 12:37
    +3
    Володимир Сеньо, 13.03.2019 11:55
    З такою грою, Еля має шанс на перемогу на тутнірі. Удачі у грі з пепічкою!!!.
    Якраз гра була не дуже, але вчора був характер, і він інколи більше приваблює, ніж гра. як би там не було є шанс піти далі. Тепер не є проблема відновитися, тим більше вік у Еліни ще не критичний щодо відновлення.
    Ссылка
    Володимир Сеньо
      Володимир Сеньо, 13.03.2019 11:55
    -2
    З такою грою, Еля має шанс на перемогу на тутнірі. Удачі у грі з пепічкою!!!.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 13.03.2019 11:05
    0
    Publius, 13.03.2019 10:46
    Возможно, не она "отчаливает", а просто Бенчич "причаливает" к топ-10.
    Точно-точно. По игре она уже давно там.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 13.03.2019 11:01
    0
    Publius, 13.03.2019 10:46
    Возможно, не она "отчаливает", а просто Бенчич "причаливает" к топ-10.
    Бенчич понятное дело набрала, но 65-минут матча и 6:3, 6:1)))). Осака не впервые вылетает от андердогов. И я догадываюсь, что таких вылетов на протяжении года будет много. Вот такая 1 ракетка
    Ссылка
    Publius
      Publius, 13.03.2019 10:46
    +5
    vizuals, 13.03.2019 10:40
    Ой, опять наша великая развеликая 1 ракетка отчаливает с турнира раньше времени. Стабильности нет, просто куражистка
    Возможно, не она "отчаливает", а просто Бенчич "причаливает" к топ-10.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 13.03.2019 10:40
    -3
    Ой, опять наша великая развеликая 1 ракетка отчаливает с турнира раньше времени. Стабильности нет, просто куражистка
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 13.03.2019 09:32
    0
    Осака втратила тут майже 900 очок, але її все одно поки що не дістати. Якщо Еліна наступний матч виграє, а Плішкова ні, вона четверта. У разі виграшу турніра друга.
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 13.03.2019 07:19
    +5
    Не було щось сьогодні чути циганського балагану, мабуть в США візи не відкрили. А в Халеп без них гра зовсім не іде.
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 13.03.2019 04:53
    +6
    Бенчіч дає жизні. просто убила Осаку, в одну калітку. просто жесть
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 13.03.2019 04:22
    0
    Коли, Еля, як не зараз???
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 13.03.2019 04:22
    -1
    Коля, Еля, як не зараз???
    Ссылка
    FCDK_87
      FCDK_87, 13.03.2019 03:47
    +4
    Сетка норм у Эли!
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 13.03.2019 04:53
    +6
    Бенчіч дає жизні. просто убила Осаку, в одну калітку. просто жесть
    Ссылка
    Publius
      Publius, 13.03.2019 10:46
    +5
    vizuals, 13.03.2019 10:40
    Ой, опять наша великая развеликая 1 ракетка отчаливает с турнира раньше времени. Стабильности нет, просто куражистка
    Возможно, не она "отчаливает", а просто Бенчич "причаливает" к топ-10.
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 13.03.2019 07:19
    +5
    Не було щось сьогодні чути циганського балагану, мабуть в США візи не відкрили. А в Халеп без них гра зовсім не іде.
    Ссылка
    FCDK_87
      FCDK_87, 13.03.2019 03:47
    +4
    Сетка норм у Эли!
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 13.03.2019 12:37
    +3
    Володимир Сеньо, 13.03.2019 11:55
    З такою грою, Еля має шанс на перемогу на тутнірі. Удачі у грі з пепічкою!!!.
    Якраз гра була не дуже, але вчора був характер, і він інколи більше приваблює, ніж гра. як би там не було є шанс піти далі. Тепер не є проблема відновитися, тим більше вік у Еліни ще не критичний щодо відновлення.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 13.03.2019 14:01
    +2
    Publius, 13.03.2019 10:46
    Возможно, не она "отчаливает", а просто Бенчич "причаливает" к топ-10.
    Да хоть бы то была Белинда, Серена, Симона и Петра в одной особи - не к лицу первой ракетке так безальтернативно влетать кому бы то ни было...
    Ссылка
    olya403
      olya403, 13.03.2019 14:50
    0
    relax-1984, 13.03.2019 14:01
    Да хоть бы то была Белинда, Серена, Симона и Петра в одной особи - не к лицу первой ракетке так безальтернативно влетать кому бы то ни было...
    в Халеп минулого року теж бували провали з баранками. А Наомі взагалі нестабільна, а ще як грунтовий сезон почнеться, де вона грати не вміє, отам будуть вльоти)))
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 13.03.2019 11:05
    0
    Publius, 13.03.2019 10:46
    Возможно, не она "отчаливает", а просто Бенчич "причаливает" к топ-10.
    Точно-точно. По игре она уже давно там.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 13.03.2019 11:01
    0
    Publius, 13.03.2019 10:46
    Возможно, не она "отчаливает", а просто Бенчич "причаливает" к топ-10.
    Бенчич понятное дело набрала, но 65-минут матча и 6:3, 6:1)))). Осака не впервые вылетает от андердогов. И я догадываюсь, что таких вылетов на протяжении года будет много. Вот такая 1 ракетка
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 13.03.2019 09:32
    0
    Осака втратила тут майже 900 очок, але її все одно поки що не дістати. Якщо Еліна наступний матч виграє, а Плішкова ні, вона четверта. У разі виграшу турніра друга.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 13.03.2019 04:22
    0
    Коли, Еля, як не зараз???
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности