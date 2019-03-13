Индиан-Уэллс. Халеп и Осака вылетели на стадии 1/8 финала

На престижном турнире серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллс прошли поединки четвертого круга.
WTA Индиан-Уэллс. Четвертый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Кики Бертенс (Голландия) – 5:7, 6:1, 6:4
Бьянка Андрееску (Канада) – Ван Цян (Китай) – 7:5, 6:2
Маркета Вондроушова (Чехия) – Симона Халеп (Румыния) – 6:2, 3:6, 6:2
Элина Свитолина (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 7:6 (8), 5:7, 6:4
Каролина Плишкова (Чехия) – Анетт Контавейт (Эстония) – 7:6 (0), 4:6, 6:2
Винус Уильямс (США) – Мона Бартель (Германия) – 6:4, 6:4
Белинда Бенчич (Швейцария) – Наоми Осака (Япония) – 6:3, 6:1
Анжелик Кербер (Германия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:1, 4:6, 6:4
Четвертьфинальные пары
Верхняя половина сетки:
Бенчич – Плишкова
В.Уильямс – Кербер
Нижняя половина сетки:
Мугуруса – Андрееску
Свитолина – Вондроушова
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.