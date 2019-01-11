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Барти стала первой финалисткой турнира в Сиднее

В полуфинале австралийка в трех сетах переиграла Кики Бертенс

  • 11.01.2019 13:45
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Барти стала первой финалисткой турнира в Сиднее
© Getty Images. Эшли Барти
Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в финал турнира серии Премьер в Сиднее. 22-летняя австралийка в трех сетах обыграла Кики Бертенс из Нидерландов.
 
Сидней. Полуфинал
Эшли Барти (Австралия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:7(4), 6:4, 7:5
 
 
Отметим, что на пути в финал Барти обыграла Алену Остапенко, Симону Халеп и Элизе Мертенс.
 
Второй полуфинал, в котором должны сыграть Петра Квитова и Александра Саснович отложен из-за дождя.
 

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Источник — Sport.ua

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