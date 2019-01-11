Барти стала первой финалисткой турнира в Сиднее

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в финал турнира серии Премьер в Сиднее. 22-летняя австралийка в трех сетах обыграла Кики Бертенс из Нидерландов.
Сидней. Полуфинал
Эшли Барти (Австралия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:7(4), 6:4, 7:5
Отметим, что на пути в финал Барти обыграла Алену Остапенко, Симону Халеп и Элизе Мертенс.
Второй полуфинал, в котором должны сыграть Петра Квитова и Александра Саснович отложен из-за дождя.
Источник — Sport.ua
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