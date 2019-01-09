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Симона Халеп проиграла первый матч в новом сезоне

Лучшая теннисистка мира уступила австралийке Эшли Барти

  • 09.01.2019 08:21
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Симона Халеп проиграла первый матч в новом сезоне
© Getty Images. Эшли Барти
Первая ракетка мира Симона Халеп провела первый поединок после длительной паузы, связанной с травмой спины.
 
Во втором круге Премьера в Сиднее румынка встречалась с австралийкой Эшли Барти и проиграла в двух сетах. 
 
Сидней. Второй круг
Симона Халеп (Румыния) – Эшли Барти (Австралия) – 4:6, 4:6
 

Отметим, что оба сета доходили до счета 5:4 в пользу Барти, после чего она брала подачу Халеп.

В Сиднее лидерству Симоны ничего не угрожает, а вот в случае неудачи на Australian Open румынка может покинуть первую строчку мирового рейтинга. Серия поражений Халеп достигла четырех матчей подряд, это случилось впервые с 2012 года.
 
На данный момент она 46 недель находится на вершине рейтинга WTA (62 всего за карьеру).
 
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Источник — Sport.ua

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