Войти или Зарегистрироваться
Меню

Джокович и Халеп стали чемпионами мира по версии ITF в 2018 году

Теннисисты получат свои награды 4 июня в Париже

  • 14.12.2018 09:34
  • 358 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
ITF
© ITF
Новак Джокович и румынка Симона Халеп названы чемпионами мира ITF в 2018-м году. Для сербского теннисиста это уже шестая награда, в то время как румынка получила его впервые.
 
Американские теннисисты Майк Брайан и Джек Сок получат награду в мужской парной категории после победы на двух турнирах Большого шлема и триумфа в финале Итогового турнира ATP. Чемпионками мира среди женщин в парном разряде стали Барбора Крейчикова и Катерина Синякова (выиграли Ролан Гаррос, Уимблдон и Кубок Федерации).
 
Среди теннисистов-колясочников чемпионами мира стали японец Синго Куниеда (в восьмой раз), нидерландка Диеде де Грот и австралиец Дилан Алкотт (оба – впервые). Награды у юниоров получат Чзэн Чжуньсинь из Тайваня и француженка Клара Бурель.
 
Чемпионы мира ITF получат свои награды 4 июня в Париже во время Ролан Гаррос.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ITF

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности