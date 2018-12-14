Джокович и Халеп стали чемпионами мира по версии ITF в 2018 году

Новак Джокович и румынка Симона Халеп названы чемпионами мира ITF в 2018-м году. Для сербского теннисиста это уже шестая награда, в то время как румынка получила его впервые.
Американские теннисисты Майк Брайан и Джек Сок получат награду в мужской парной категории после победы на двух турнирах Большого шлема и триумфа в финале Итогового турнира ATP. Чемпионками мира среди женщин в парном разряде стали Барбора Крейчикова и Катерина Синякова (выиграли Ролан Гаррос, Уимблдон и Кубок Федерации).
Среди теннисистов-колясочников чемпионами мира стали японец Синго Куниеда (в восьмой раз), нидерландка Диеде де Грот и австралиец Дилан Алкотт (оба – впервые). Награды у юниоров получат Чзэн Чжуньсинь из Тайваня и француженка Клара Бурель.
Чемпионы мира ITF получат свои награды 4 июня в Париже во время Ролан Гаррос.
Читайте также: Халеп получила приз зрительский симпатий WTA
Источник — ITF
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.