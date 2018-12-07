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Халеп получила приз зрительский симпатий WTA

Румынка второй год берет эту награду

  • 07.12.2018 22:47
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WTA. Симона Халеп
© WTA. Симона Халеп
Румынская теннисистка Симона Халеп получила приз зрительских симпатий по итогам сезона.
 
Фанаты проголосовали за первую ракетку мира в номинации WTA Fan Favorite. Второй год подряд победу в нем одержала именно Халеп. Всего на награду претендовали 26 теннисисток. Премия вручалась в 10-й раз.
 
Стоит отметить, что в октябре Халеп была признана лучшей теннисисткой 2018 года по версии WTA.
 
В 2018 году Халеп впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема», но пропустила Итоговый турнир WTA, который выиграла украинка Элина Свитолина.
 
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Источник — WTA

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