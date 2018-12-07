Халеп получила приз зрительский симпатий WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп получила приз зрительских симпатий по итогам сезона.
Фанаты проголосовали за первую ракетку мира в номинации WTA Fan Favorite. Второй год подряд победу в нем одержала именно Халеп. Всего на награду претендовали 26 теннисисток. Премия вручалась в 10-й раз.
Стоит отметить, что в октябре Халеп была признана лучшей теннисисткой 2018 года по версии WTA.
В 2018 году Халеп впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема», но пропустила Итоговый турнир WTA, который выиграла украинка Элина Свитолина.
Ранее Халеп рассталась со своим тренером Дарреном Кэхиллом.
Источник — WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.