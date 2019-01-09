Канберра. Молчанов вышел в парный полуфинал

Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в полуфинал парного турнира в Канберре (Австралия).
Молчанов в паре со словаком Игором Зеленаем в 1/4 финала обыграл австралийско-китайский дуэт Эндрю Харрис / Чже Ли.
Канберра. Первый раунд парного разряда
Денис Молчанов / Игор Зеленай – Эндрю Харрис / Чже Ли – 7:6(3), 6:3
В 1/2 финала Молчанов и Зеленай, посеянные под первым номером, сразятся с победителями матча Марсело Демолинер (Бразилия) / Юго Ни (Франция) – Джон-Пол Фруттеро (США) / Марк-Андреа Хюслер (Швейцария).
На предыдущем этапе украинско-словацкий тандем обыграл австралийско-британский дуэт Брэдли Мозли / Брайден Клайн.
Источник — Sport.ua
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