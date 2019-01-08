Канберра. Молчанов сыграет в 1/4 финала парного разряда

Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в четвертьфинал парного турнира в Канберре (Австралия).
Молчанов в паре со словаком Игором Зеленаем в матче первого круга обыграли австралийско-британский дуэт Брэдли Мозли / Брайден Клайн.
Канберра. Первый раунд парного разряда
Денис Молчанов / Игор Зеленай – Брэдли Мозли / Брайден Клайн – 3:6, 6:3, 10:7
В 1/4 финала Молчанов и Зеленай, посеянные под первым номером, сразятся с дуэтом Эндрю Харрис (Австралия) / Ли Чже (Китай).
Ранее украинско-словацкая пара проиграла в четвертьфинале турнира в Пуне.
Источник — Sport.ua
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