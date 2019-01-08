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Канберра. Молчанов сыграет в 1/4 финала парного разряда

Украинец в паре со словаком Игором Зеленаем преодолел первый круг

  • 08.01.2019 12:41
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Канберра. Молчанов сыграет в 1/4 финала парного разряда
© overbetting.net. Денис Молчанов
Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в четвертьфинал парного турнира в Канберре (Австралия).
 
Молчанов в паре со словаком Игором Зеленаем в матче первого круга обыграли австралийско-британский дуэт Брэдли Мозли / Брайден Клайн.
 
Канберра. Первый раунд парного разряда
Денис Молчанов / Игор Зеленай – Брэдли Мозли / Брайден Клайн – 3:6, 6:3, 10:7
 
В 1/4 финала Молчанов и Зеленай, посеянные под первым номером, сразятся с дуэтом Эндрю Харрис (Австралия) / Ли Чже (Китай).
 
Ранее украинско-словацкая пара проиграла в четвертьфинале турнира в Пуне.

 

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Источник — Sport.ua

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