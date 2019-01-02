Молчанов покидает турнир в Пуне

Денис Молчанов и Игор Зеленай покидают соревнования в Пуне после четвертьфинала.

Украинско-словацкая пара в борьбе за полуфинал потерпела поражение в матче с четвертыми сеяными, братьями Марселем и Херардом Гранольерсами: 4/6, 7/6 (3), 6/10.

На своей подаче Молчанов и Зеленай проиграли два гейма и сумели выполнить один брейк. На решающем тайбрейке испанцы оформили три мини-брейка против одного у соперников.