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Молчанов покидает турнир в Пуне

Пара Молчанов/Зеленай уступила дуэту братьев Гранольерсов

  • 02.01.2019 17:27
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Молчанов покидает турнир в Пуне
© overbetting.net. Денис Молчанов

Денис Молчанов и Игор Зеленай покидают соревнования в Пуне после четвертьфинала.

Украинско-словацкая пара в борьбе за полуфинал потерпела поражение в матче с четвертыми сеяными, братьями Марселем и Херардом Гранольерсами: 4/6, 7/6 (3), 6/10.

На своей подаче Молчанов и Зеленай проиграли два гейма и сумели выполнить один брейк. На решающем тайбрейке испанцы оформили три мини-брейка против одного у соперников.

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Источник — Большой теннис Украины

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