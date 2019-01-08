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Бондаренко ждет ребенка и не сыграет на Australian Open

У именитой теннисистки приятнейшая причина, по которой она пропускает первый мейджор сезона

  • 08.01.2019 07:16
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Бондаренко ждет ребенка и не сыграет на Australian Open
© Getty Images. Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко – главный гвардеец Украины на турнирах серии «Большого шлема». На ее счету 37 стартов в основной сетке мэйджоров, которые распределились так: Australian Open – 8; Roland Garros – 9; Wimbledon – 11; US Open – 9.
 
Кроме того, она одержала в них 28 побед. Больше только у Андрея Медведева (65 выигрышей), Элины Свитолиной (42) и Александра Долгополова (33). Лучшее достижение в одиночном разряде – четвертьфинал US Open-2009. На ее счету два титула WTA, а также исторический трофей – победа в парном разряде на Australian Open-2008 вместе со старшей сестрой Аленой.
 
Нынешний Australian Open Катерина Бондаренко пропускает по самой приятной причине – она находится на 8-м месяце беременности.
 
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Источник — Xsport

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