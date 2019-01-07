Леся ЦУРЕНКО: «На год ставлю себе цель попасть в топ-10 рейтинг WTA»

Селюк он и есть Селюк. Гвардиола бы не позвал в МС игрока, который ему не нужен. Селюка сейчас ж...

19:49 — Forever_young_14

А какое отношение 0:7 и 0:9 имеет к проблемам ДК???

19:46 — Forever_young_14

Я искал и тоже не нашёл. Может сами написали, а потом удалили? Просто очень на многих спортивных...

19:45 — JulikoB

Кроты, как вы достали своей борьбой вне футбольного поля. Поэтому и результаты на поле 0:7, 0:9 д...

19:42 — JulikoB

Павелко возглавляет бюджетный комитет в Раде, поэтому никак не может быть человеком Коломойского,...

19:42 — Forever_young_14

2) я судил по Английской ПЛ, потому как часто смотрю битвы гигантов 3) многие нормальные бол...

19:38 — jekаfunny

Я тебе про Павелко ничего не писал Рейтинг инстат, это рейтинг клубов УЕФА . Он показывает силу ...

19:35 — Dyadya_Vova

Я тебе привел данные авторитетного во всем мире портала, где указано кто есть сильнее. В противов...