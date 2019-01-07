Леся ЦУРЕНКО: «На год ставлю себе цель попасть в топ-10 рейтинг WTA»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о планах на сезон.
– Леся, сегодня ты впервые поднялась в топ-25 и стала лишь четвёртой украинкой, кто смог это сделать. Какие главные цели на сезон ставишь для себя?
– Первая небольшая цель – это добраться до топ-20, а на год ставлю довольно хорошую цель – это топ-10. Для этого нужно будет серьезно поработать и показать стабильно высокие результаты.
Напомним, ранее Цуренко снялась с турнира в Сиднее.
Источник — Большой теннис Украины
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