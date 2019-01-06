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Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее

Также на турнире не сыграет Наоми Осака

  • 06.01.2019 14:59
  • 1305 просмотров
  • 1 комментарий
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Цуренко и Плишкова снялись с турнира в Сиднее
© Getty Images. Катерина Бондаренко
Финалистки турнира в Брисбене Леся Цуренко и Каролина Плишкова снялись с соревнований в Сиднее, которые пройдут на следующей недели.
 
Волей жребия Цуренко и Плишкова должны были встретиться в первом раунде хардового Премьера, но обе спортсменки приняли решение отдохнуть перед Australian Open, который стартует 14 января (основная сетка).
 
Теперь девушек заменят «лаки-лузеры», которые проиграли финал квалификации. Также с турнира снялась Наоми Осака. Таким образом, Элизе Мертенс и Анастасия Севастова вошли в топ-10 сеяных, пары немного изменились.
 
В основной сетке сыграют три «лаки-лузера»: Йоханна Конта, Татьяна Мария и Моника Пуиг. 
 
 
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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 06.01.2019 16:08
    +1
    Дуже правильно, зіграли обидві класно і відпочинок перед АО не помішає
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 06.01.2019 16:08
    +1
    Дуже правильно, зіграли обидві класно і відпочинок перед АО не помішає
    Ссылка
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