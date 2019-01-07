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Рейтинг WTA. Новый рекорд Цуренко, минус 2 позиции Свитолиной

Марта Костюк поднялась на три позиции

  • 07.01.2019 14:58
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Рейтинг WTA. Новый рекорд Цуренко, минус 2 позиции Свитолиной
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Главным событием в женском теннисе на прошлой неделе стал турнир серии Премьер в Брисбене, в котором вторая ракетка Украины Леся Цуренко потерпела поражение в финале.

Благодаря выходу в финал турнира в Австралии Цуренко поднялась на 24-е место в рейтинге WTA, установив личный рекорд.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина неудачно начала первый в сезоне турнир, уступив на старте соревнований в Брисбене Александре Саснович. 24-летняя украинка опустилась на две позиции в рейтинге и теперь занимает 6-е место.

Места всех украинок в рейтинге WTA выглядят следующим образом:

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Источник — Sport.ua

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