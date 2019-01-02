Свитолина проиграла первый матч в новом сезоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) проиграла поединок второго раунда на турнире серии Премьер в Брисбене. В повторении прошлогоднего финала украинка уступила в трех сетах представительнице Беларуси Александре Саснович (№30 WTA).

Брисбен. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 4:6, 6:0, 3:6

С первого гейма девушки продемонстрировали, что матч сегодня будет очень жарким. Свитолина буквально подарила сопернице тройной брейкпоинт и только после этого включилась в борьбу. 18 подач Элины, 7 брейкпоинтов Саснович – и все же первое очко удалось отстоять. Но уже следующий свой шанс представительница Беларуси реализовала. Игра была быстрой, Александра старалась заканчивать розыгрышы как можно скорее, чтобы не ввязываться в тактическую борьбу и не совершать лишнюю беговую работу. Свитолина также выглядела солидно и сумела сравняться на 3:3, благо помогла двойная на подаче Саснович.

Во второй части стартовой партии Элина начала играть совсем глубоко через центр и несколько раз ошиблась. Соперница воспользовалась этим подарком, и выиграла сет. Отметим 11 виннерсов Саснович с бэкхенда в первой партии, это совершенно фантастические цифры.

Второй сет можно даже не вспоминать, уровень тенниса был намного ниже, беларуска после проигранной борьбы за свою первую подачу просто отдала его. Элина приняла подарок и оформила «баранку».

Было очевидно, что в третьей партии разгрома не будет, Саснович выходила играть как на первый сет. Но первой свой шанс получила как раз Свитолина, которая не сумела реализовать брейкпоинт во втором гейме. К сожалению, уже в третьем – она отдала свою подачу и стало ясно, что победить поможет лишь провал Александры. На деле вышла более-менее равная игра, но в 9 гейме Элина умудрилась проиграть финальное очко, ведя 40:0.

Это поражение означает, что Свитолина опустится на шестое место в мировом рейтинге и не попадет в топ-4 сеяных на Australian Open.

В четвертьфинале Саснович сыграет против хорватки Донны Векич, которая также в трех сетах одолела Кики Бертенс из Нидерландов.