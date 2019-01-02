Войти или Зарегистрироваться
Меню

Свитолина проиграла первый матч в новом сезоне

Украинская теннисистка уступила Александре Саснович в трех сетах

  • 02.01.2019 14:40
  • 4973 просмотра
  • 24 комментария
Метки
Свитолина проиграла первый матч в новом сезоне
© Getty Images. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) проиграла поединок второго раунда на турнире серии Премьер в Брисбене. В повторении прошлогоднего финала украинка уступила в трех сетах представительнице Беларуси Александре Саснович (№30 WTA).
 
Брисбен. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 4:6, 6:0, 3:6
 
С первого гейма девушки продемонстрировали, что матч сегодня будет очень жарким. Свитолина буквально подарила сопернице тройной брейкпоинт и только после этого включилась в борьбу. 18 подач Элины, 7 брейкпоинтов Саснович – и все же первое очко удалось отстоять. Но уже следующий свой шанс представительница Беларуси реализовала. Игра была быстрой, Александра старалась заканчивать розыгрышы как можно скорее, чтобы не ввязываться в тактическую борьбу и не совершать лишнюю беговую работу. Свитолина также выглядела солидно и сумела сравняться на 3:3, благо помогла двойная на подаче Саснович.
 
Во второй части стартовой партии Элина начала играть совсем глубоко через центр и несколько раз ошиблась. Соперница воспользовалась этим подарком, и выиграла сет. Отметим 11 виннерсов Саснович с бэкхенда в первой партии, это совершенно фантастические цифры.
 
 
Второй сет можно даже не вспоминать, уровень тенниса был намного ниже, беларуска после проигранной борьбы за свою первую подачу просто отдала его. Элина приняла подарок и оформила «баранку».
 
 
Было очевидно, что в третьей партии разгрома не будет, Саснович выходила играть как на первый сет. Но первой свой шанс получила как раз Свитолина, которая не сумела реализовать брейкпоинт во втором гейме. К сожалению, уже в третьем – она отдала свою подачу и стало ясно, что победить поможет лишь провал Александры. На деле вышла более-менее равная игра, но в 9 гейме Элина умудрилась проиграть финальное очко, ведя 40:0.
 
 
 
Это поражение означает, что Свитолина опустится на шестое место в мировом рейтинге и не попадет в топ-4 сеяных на Australian Open.
 
В четвертьфинале Саснович сыграет против хорватки Донны Векич, которая также в трех сетах одолела Кики Бертенс из Нидерландов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 02.01.2019 15:46
    +1
    Обожнюю читати такі коменти після поразок Еліни, типу звєзда, тусовщиця, без характеру, вже виявляється і в Цуренко характер кращий))) Ви розумієте, що цими коментами ви як дощові хробаки, вилазите в ряди годи погадити. Знову хтось там згадав слова Навратілової. Люди, агов, а нічого що Еліна трохи менше двох місяців тому виграла підсумковий турнір, де майже всі матчі були вигрижені саме на характері та волі до перемоги. Як кажуть, який народ - така і країна. Постійно невдоволені нитіки та хейтери
    Ссылка
    lesha korolev
    online
      lesha korolev, 02.01.2019 15:28
    +1
    одна только цуренко хорошо сыграла в новом году но завтра для цуренки непростой соперник контавейт
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 02.01.2019 15:24
    +1
    пожелаем успехов в следующих турнирах.
    посмотрим, что будет дальше.
    главное провести правильную работу над ошибками.
    оле оле оле оле
    Ссылка
    lesha korolev
    online
      lesha korolev, 02.01.2019 15:24
    +1
    элина теперь 6 ракетка
    Ссылка
    Hyperion
      Hyperion, 02.01.2019 15:12
    0
    Oleksandr Kelym, 02.01.2019 15:01
    На жаль, знову традиційно - після переконливо 6:0 виграної партії обов*язково здати наступну? Знову згадуються слова Навратілової: "перед кожним турніром ми покладаємо великі надії на Світоліну, а вона їх не виправдовує..." І знаходження Світоліної у п*ятірці кращих тенісистів - скоріше випадковість...
    Зверніть увагу: Леся Цуренко виграла у тенісистки, якій до цього двічі програла - бо Леся має ХАРАКТЕР, а Світоліна - талановита КВАШНЯ і ніколи не буде ВЕЛИКОЮ тенісисткою а отак і зникне "подаючою надії".....
    Может она и не великая. Но лучшая из тех, что у нас были. И будут ли у нас когда-нибудь лучше - очень большой вопрос.
    Ссылка
    buryi48
    online
      buryi48, 02.01.2019 15:12
    -2
    Еліна! Зробіть висновки! Ти - ОТАМАНША ! ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ! ХАЙ ЩАСТИТЬ!
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 02.01.2019 15:09
    +5
    Oleksandr Kelym, 02.01.2019 15:01
    На жаль, знову традиційно - після переконливо 6:0 виграної партії обов*язково здати наступну? Знову згадуються слова Навратілової: "перед кожним турніром ми покладаємо великі надії на Світоліну, а вона їх не виправдовує..." І знаходження Світоліної у п*ятірці кращих тенісистів - скоріше випадковість...
    Зверніть увагу: Леся Цуренко виграла у тенісистки, якій до цього двічі програла - бо Леся має ХАРАКТЕР, а Світоліна - талановита КВАШНЯ і ніколи не буде ВЕЛИКОЮ тенісисткою а отак і зникне "подаючою надії".....
    якби Ви уважніше слідкували за Навратіловою, то знали би, що саме вона говорила про Еліну наприкінці минулого сезону, а не включали заїжджену пластинку.
    По-друге, Ви бачили, як грала Бузарнеску? Перш ніж вихваляти Лесю, гляньте хоча б статистику помилок румунки, яка ще не виграла жодного матчу після травми.
    Третє. На рахунок таланту, характеру і КВАШНІ. В свій час Козловій пророкували велике майбутнє, а не Еліні, вважали її талановитішою. Але саме Еліна за рахунок ХАРАКТЕРУ і величезної праці досягла того, що має зараз. Леся набагато технічніша, але характеру далеко такого як в Еліни нема. Так, були матчі, які вона вигризала, але їх набагато менше, ніж коли вона просто зливала, бо їй не хотілось боротися!
    п.с. Цікаво почитати ваші коментарі після Сингапуру. Мабуть, абсолютно протилежні теперішнім
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.01.2019 15:08
    -1
    Андрій Федейко, 02.01.2019 14:55
    А що вона не може ще дозаявитися у Сідней чи Хобарт чи попросити вайлд карт на ці турніри??
    Дозаявитися давно не може, а WC вже роздані.
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 02.01.2019 15:01
    -6
    На жаль, знову традиційно - після переконливо 6:0 виграної партії обов*язково здати наступну? Знову згадуються слова Навратілової: "перед кожним турніром ми покладаємо великі надії на Світоліну, а вона їх не виправдовує..." І знаходження Світоліної у п*ятірці кращих тенісистів - скоріше випадковість...
    Зверніть увагу: Леся Цуренко виграла у тенісистки, якій до цього двічі програла - бо Леся має ХАРАКТЕР, а Світоліна - талановита КВАШНЯ і ніколи не буде ВЕЛИКОЮ тенісисткою а отак і зникне "подаючою надії".....
    Ссылка
    Олег Бугаец
    online
    Олег Бугаец, 02.01.2019 15:00
    -1
    нічого дивного-слабих матчів у Світоліної і в минулому сезоні було достатньо-а фізично потужна Саснович ще минулого сезону зробила прорив
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 02.01.2019 14:59
    +4
    Із позитиву для мене є ще те, що не довелось серед ночі вставати, щоб подивитися матч)))
    Ссылка
    Андрій Федейко
    online
      Андрій Федейко, 02.01.2019 14:57
    +3
    Валерий Бирзул, 02.01.2019 14:54
    Зато теперь есть время на фотосессию с Кенгуру.
    Ну, вона хоч має що фоткати, не те що ти - своє жирне пузо!!!!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 02.01.2019 14:56
    +1
    rugby1970, 02.01.2019 14:51
    Эля, мы верим в тебя! Все победы - впереди!
    Справжній фан!!! От так і треба коментувати поразки. А деякі починають поливати брудом або включають експертів зі словами "так і знав", "багато фоткається" або "забагато похудала"
    Ссылка
    Андрій Федейко
    online
      Андрій Федейко, 02.01.2019 14:55
    -2
    Stanislav Matusevych, 02.01.2019 14:50
    Неприятно, но не сказать, чтобы совсем уж неожиданно. У Саснович было преимущество в виде уже сыгранного здесь одного матча в сезоне. Поэтому итог первого сета вполне закономерен. Во втором Элина заиграла острее и игра беларуски развалилась. Казалось бы, нужно было добивать соперницу, и шансы на это были. Был шанс на брейк в третьем сете при 1:0 в свою пользу, но начались свои ошибки, Саснович удержала подачу и в следующем гейме получила брейк в подарок. Дальше пошли безбрейковые качели, но как можно проигрывать гейм с 40:0 на своей подаче при 3:5, просто загадка.
    Можно найти определенные положительные стороны даже в сегодняшнем проигрыше. 11 эйсов, из которых половина в нелюбимый второй квадрат. Хороши были кроссы слева, жаль, что выполнила их Элина всего несколько раз за матч.
    Главный минус - количество собственных невынужденных. Свитолина всегда славилась стабильностью игры. А при достаточно оборонительном теннисе сегодня допускать под 30 невынужденных - самоубийство. В общем, оно и произошло в итоге.
    Больше готовиться к АО Элине негде. А там защищать еще 430 очков за 1/4. Сейчас Свитолина станет шестой в рейтинге и посеве, и вторая неудача подряд будет чревата откатом в конец десятки.
    А що вона не може ще дозаявитися у Сідней чи Хобарт чи попросити вайлд карт на ці турніри??
    Ссылка
    Валерий Бирзул
    online
      Валерий Бирзул, 02.01.2019 14:54
    -1
    Зато теперь есть время на фотосессию с Кенгуру.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 02.01.2019 14:53
    -1
    Перший млинець для Еліни виявився на жаль гливким.
    Через плутанину з початком гри пропустив перший сет, тому бачив лише 2 наступних. Еля традиційно погано грає після виграних 6-0, тому варто було віддати 6-ий гейм сету суперниці, тим більше там був потрійний гейм бол у Соснович.
    Із позитиву це 11 ейсів Еліни, а далі будемо вірити що в украінки налагодиться з часом усе інше. Але практики в Еліни до АО малувато...
    Ссылка
    Kolo-Kolo
    online
      Kolo-Kolo, 02.01.2019 14:52
    -3
    Еля як і майже всі Топи не готова ще до сезону. Готовність іде до АО.А такі вискочки як Сасновіч здуються до того часу.Може й добре що вилетіла.А то попередні роки вигравала,а на АО здувалась.
    Ссылка
    Ігор Середина
    online
      Ігор Середина, 02.01.2019 14:51
    -2
    Австралия для Элины, наверное, недосягаемая высота.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 02.01.2019 14:51
    -2
    Обидно,, порадовал только второй сет где Эля показала отличный тенис, все остальное мрак, сплошные нервы и ошибки , надо поработать над ошибками и психологией, а то Эли с таким нервозом будет невероятно сложно воплотить свои мечты на корте!
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 02.01.2019 14:51
    +4
    Эля, мы верим в тебя! Все победы - впереди!
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 02.01.2019 15:09
    +5
    Oleksandr Kelym, 02.01.2019 15:01
    На жаль, знову традиційно - після переконливо 6:0 виграної партії обов*язково здати наступну? Знову згадуються слова Навратілової: "перед кожним турніром ми покладаємо великі надії на Світоліну, а вона їх не виправдовує..." І знаходження Світоліної у п*ятірці кращих тенісистів - скоріше випадковість...
    Зверніть увагу: Леся Цуренко виграла у тенісистки, якій до цього двічі програла - бо Леся має ХАРАКТЕР, а Світоліна - талановита КВАШНЯ і ніколи не буде ВЕЛИКОЮ тенісисткою а отак і зникне "подаючою надії".....
    якби Ви уважніше слідкували за Навратіловою, то знали би, що саме вона говорила про Еліну наприкінці минулого сезону, а не включали заїжджену пластинку.
    По-друге, Ви бачили, як грала Бузарнеску? Перш ніж вихваляти Лесю, гляньте хоча б статистику помилок румунки, яка ще не виграла жодного матчу після травми.
    Третє. На рахунок таланту, характеру і КВАШНІ. В свій час Козловій пророкували велике майбутнє, а не Еліні, вважали її талановитішою. Але саме Еліна за рахунок ХАРАКТЕРУ і величезної праці досягла того, що має зараз. Леся набагато технічніша, але характеру далеко такого як в Еліни нема. Так, були матчі, які вона вигризала, але їх набагато менше, ніж коли вона просто зливала, бо їй не хотілось боротися!
    п.с. Цікаво почитати ваші коментарі після Сингапуру. Мабуть, абсолютно протилежні теперішнім
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 02.01.2019 14:59
    +4
    Із позитиву для мене є ще те, що не довелось серед ночі вставати, щоб подивитися матч)))
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 02.01.2019 14:51
    +4
    Эля, мы верим в тебя! Все победы - впереди!
    Ссылка
    Андрій Федейко
    online
      Андрій Федейко, 02.01.2019 14:57
    +3
    Валерий Бирзул, 02.01.2019 14:54
    Зато теперь есть время на фотосессию с Кенгуру.
    Ну, вона хоч має що фоткати, не те що ти - своє жирне пузо!!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.01.2019 14:50
    +3
    Неприятно, но не сказать, чтобы совсем уж неожиданно. У Саснович было преимущество в виде уже сыгранного здесь одного матча в сезоне. Поэтому итог первого сета вполне закономерен. Во втором Элина заиграла острее и игра беларуски развалилась. Казалось бы, нужно было добивать соперницу, и шансы на это были. Был шанс на брейк в третьем сете при 1:0 в свою пользу, но начались свои ошибки, Саснович удержала подачу и в следующем гейме получила брейк в подарок. Дальше пошли безбрейковые качели, но как можно проигрывать гейм с 40:0 на своей подаче при 3:5, просто загадка.
    Можно найти определенные положительные стороны даже в сегодняшнем проигрыше. 11 эйсов, из которых половина в нелюбимый второй квадрат. Хороши были кроссы слева, жаль, что выполнила их Элина всего несколько раз за матч.
    Главный минус - количество собственных невынужденных. Свитолина всегда славилась стабильностью игры. А при достаточно оборонительном теннисе сегодня допускать под 30 невынужденных - самоубийство. В общем, оно и произошло в итоге.
    Больше готовиться к АО Элине негде. А там защищать еще 430 очков за 1/4. Сейчас Свитолина станет шестой в рейтинге и посеве, и вторая неудача подряд будет чревата откатом в конец десятки.
    Ссылка
    romeoboss50
    online
      romeoboss50, 02.01.2019 14:47
    +3
    Ну где то в глубине души я предпологал,что песле Нового года Элине будет трудно показать,что то врозумительное мои опасения на жаль справдились,а жаль
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 02.01.2019 15:46
    +1
    Обожнюю читати такі коменти після поразок Еліни, типу звєзда, тусовщиця, без характеру, вже виявляється і в Цуренко характер кращий))) Ви розумієте, що цими коментами ви як дощові хробаки, вилазите в ряди годи погадити. Знову хтось там згадав слова Навратілової. Люди, агов, а нічого що Еліна трохи менше двох місяців тому виграла підсумковий турнір, де майже всі матчі були вигрижені саме на характері та волі до перемоги. Як кажуть, який народ - така і країна. Постійно невдоволені нитіки та хейтери
    Ссылка
    lesha korolev
    online
      lesha korolev, 02.01.2019 15:28
    +1
    одна только цуренко хорошо сыграла в новом году но завтра для цуренки непростой соперник контавейт
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 02.01.2019 15:24
    +1
    пожелаем успехов в следующих турнирах.
    посмотрим, что будет дальше.
    главное провести правильную работу над ошибками.
    оле оле оле оле
    Ссылка
    lesha korolev
    online
      lesha korolev, 02.01.2019 15:24
    +1
    элина теперь 6 ракетка
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 02.01.2019 14:56
    +1
    rugby1970, 02.01.2019 14:51
    Эля, мы верим в тебя! Все победы - впереди!
    Справжній фан!!! От так і треба коментувати поразки. А деякі починають поливати брудом або включають експертів зі словами "так і знав", "багато фоткається" або "забагато похудала"
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 02.01.2019 14:50
    +1
    Є звичайно ж розчарування, адже поразка, плюс не захищено понад 400 рейтингових очок. Але не бачу приводів поливати Еліну брудом. Саснович дуже добре зіграла в 1 і 3 сетах, а Еліна їх якраз і провалила, хоча другий сет показав, що Еліна може грати як справжня чемпіонка. Весь сезон попереду, так що будемо надіятись що всі головні досягнення ще попереду
    Ссылка
    Hyperion
      Hyperion, 02.01.2019 15:12
    0
    Oleksandr Kelym, 02.01.2019 15:01
    На жаль, знову традиційно - після переконливо 6:0 виграної партії обов*язково здати наступну? Знову згадуються слова Навратілової: "перед кожним турніром ми покладаємо великі надії на Світоліну, а вона їх не виправдовує..." І знаходження Світоліної у п*ятірці кращих тенісистів - скоріше випадковість...
    Зверніть увагу: Леся Цуренко виграла у тенісистки, якій до цього двічі програла - бо Леся має ХАРАКТЕР, а Світоліна - талановита КВАШНЯ і ніколи не буде ВЕЛИКОЮ тенісисткою а отак і зникне "подаючою надії".....
    Может она и не великая. Но лучшая из тех, что у нас были. И будут ли у нас когда-нибудь лучше - очень большой вопрос.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности