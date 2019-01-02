Свитолина проиграла первый матч в новом сезоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) проиграла поединок второго раунда на турнире серии Премьер в Брисбене. В повторении прошлогоднего финала украинка уступила в трех сетах представительнице Беларуси Александре Саснович (№30 WTA).
Брисбен. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 4:6, 6:0, 3:6
С первого гейма девушки продемонстрировали, что матч сегодня будет очень жарким. Свитолина буквально подарила сопернице тройной брейкпоинт и только после этого включилась в борьбу. 18 подач Элины, 7 брейкпоинтов Саснович – и все же первое очко удалось отстоять. Но уже следующий свой шанс представительница Беларуси реализовала. Игра была быстрой, Александра старалась заканчивать розыгрышы как можно скорее, чтобы не ввязываться в тактическую борьбу и не совершать лишнюю беговую работу. Свитолина также выглядела солидно и сумела сравняться на 3:3, благо помогла двойная на подаче Саснович.
Во второй части стартовой партии Элина начала играть совсем глубоко через центр и несколько раз ошиблась. Соперница воспользовалась этим подарком, и выиграла сет. Отметим 11 виннерсов Саснович с бэкхенда в первой партии, это совершенно фантастические цифры.
Второй сет можно даже не вспоминать, уровень тенниса был намного ниже, беларуска после проигранной борьбы за свою первую подачу просто отдала его. Элина приняла подарок и оформила «баранку».
Было очевидно, что в третьей партии разгрома не будет, Саснович выходила играть как на первый сет. Но первой свой шанс получила как раз Свитолина, которая не сумела реализовать брейкпоинт во втором гейме. К сожалению, уже в третьем – она отдала свою подачу и стало ясно, что победить поможет лишь провал Александры. На деле вышла более-менее равная игра, но в 9 гейме Элина умудрилась проиграть финальное очко, ведя 40:0.
Это поражение означает, что Свитолина опустится на шестое место в мировом рейтинге и не попадет в топ-4 сеяных на Australian Open.
В четвертьфинале Саснович сыграет против хорватки Донны Векич, которая также в трех сетах одолела Кики Бертенс из Нидерландов.
Источник — Sport.ua
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посмотрим, что будет дальше.
главное провести правильную работу над ошибками.
оле оле оле оле
Зверніть увагу: Леся Цуренко виграла у тенісистки, якій до цього двічі програла - бо Леся має ХАРАКТЕР, а Світоліна - талановита КВАШНЯ і ніколи не буде ВЕЛИКОЮ тенісисткою а отак і зникне "подаючою надії".....
Зверніть увагу: Леся Цуренко виграла у тенісистки, якій до цього двічі програла - бо Леся має ХАРАКТЕР, а Світоліна - талановита КВАШНЯ і ніколи не буде ВЕЛИКОЮ тенісисткою а отак і зникне "подаючою надії".....
По-друге, Ви бачили, як грала Бузарнеску? Перш ніж вихваляти Лесю, гляньте хоча б статистику помилок румунки, яка ще не виграла жодного матчу після травми.
Третє. На рахунок таланту, характеру і КВАШНІ. В свій час Козловій пророкували велике майбутнє, а не Еліні, вважали її талановитішою. Але саме Еліна за рахунок ХАРАКТЕРУ і величезної праці досягла того, що має зараз. Леся набагато технічніша, але характеру далеко такого як в Еліни нема. Так, були матчі, які вона вигризала, але їх набагато менше, ніж коли вона просто зливала, бо їй не хотілось боротися!
п.с. Цікаво почитати ваші коментарі після Сингапуру. Мабуть, абсолютно протилежні теперішнім
Зверніть увагу: Леся Цуренко виграла у тенісистки, якій до цього двічі програла - бо Леся має ХАРАКТЕР, а Світоліна - талановита КВАШНЯ і ніколи не буде ВЕЛИКОЮ тенісисткою а отак і зникне "подаючою надії".....
Можно найти определенные положительные стороны даже в сегодняшнем проигрыше. 11 эйсов, из которых половина в нелюбимый второй квадрат. Хороши были кроссы слева, жаль, что выполнила их Элина всего несколько раз за матч.
Главный минус - количество собственных невынужденных. Свитолина всегда славилась стабильностью игры. А при достаточно оборонительном теннисе сегодня допускать под 30 невынужденных - самоубийство. В общем, оно и произошло в итоге.
Больше готовиться к АО Элине негде. А там защищать еще 430 очков за 1/4. Сейчас Свитолина станет шестой в рейтинге и посеве, и вторая неудача подряд будет чревата откатом в конец десятки.
Через плутанину з початком гри пропустив перший сет, тому бачив лише 2 наступних. Еля традиційно погано грає після виграних 6-0, тому варто було віддати 6-ий гейм сету суперниці, тим більше там був потрійний гейм бол у Соснович.
Із позитиву це 11 ейсів Еліни, а далі будемо вірити що в украінки налагодиться з часом усе інше. Але практики в Еліни до АО малувато...
Зверніть увагу: Леся Цуренко виграла у тенісистки, якій до цього двічі програла - бо Леся має ХАРАКТЕР, а Світоліна - талановита КВАШНЯ і ніколи не буде ВЕЛИКОЮ тенісисткою а отак і зникне "подаючою надії".....
По-друге, Ви бачили, як грала Бузарнеску? Перш ніж вихваляти Лесю, гляньте хоча б статистику помилок румунки, яка ще не виграла жодного матчу після травми.
Третє. На рахунок таланту, характеру і КВАШНІ. В свій час Козловій пророкували велике майбутнє, а не Еліні, вважали її талановитішою. Але саме Еліна за рахунок ХАРАКТЕРУ і величезної праці досягла того, що має зараз. Леся набагато технічніша, але характеру далеко такого як в Еліни нема. Так, були матчі, які вона вигризала, але їх набагато менше, ніж коли вона просто зливала, бо їй не хотілось боротися!
п.с. Цікаво почитати ваші коментарі після Сингапуру. Мабуть, абсолютно протилежні теперішнім
Можно найти определенные положительные стороны даже в сегодняшнем проигрыше. 11 эйсов, из которых половина в нелюбимый второй квадрат. Хороши были кроссы слева, жаль, что выполнила их Элина всего несколько раз за матч.
Главный минус - количество собственных невынужденных. Свитолина всегда славилась стабильностью игры. А при достаточно оборонительном теннисе сегодня допускать под 30 невынужденных - самоубийство. В общем, оно и произошло в итоге.
Больше готовиться к АО Элине негде. А там защищать еще 430 очков за 1/4. Сейчас Свитолина станет шестой в рейтинге и посеве, и вторая неудача подряд будет чревата откатом в конец десятки.
посмотрим, что будет дальше.
главное провести правильную работу над ошибками.
оле оле оле оле
Зверніть увагу: Леся Цуренко виграла у тенісистки, якій до цього двічі програла - бо Леся має ХАРАКТЕР, а Світоліна - талановита КВАШНЯ і ніколи не буде ВЕЛИКОЮ тенісисткою а отак і зникне "подаючою надії".....
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