Гёргес выиграла турнир в Окленде, переиграв 18-летнюю Андрееску

14-я ракетка мира Юлия Гёргес из Германии выиграла турнир серии International в Окленде (Новая Зеландия).
В финальном поединке вторая сеяная совершила камбэк в противостоянии с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.
Окленд. Финал
Юлия Гёргес (Германия) – Бьянка Андрееску (Канада) – 2:6, 7:5, 6:1
Напомним, Андрееску, которая стартовала в квалификации, на пути в финал выбила двух экс-первых ракеток мира Каролин Возняцки и Винус Уильямс. Со следующей недели она совершит рывок на 45 позиций и расположится на 107-й позиции, обойдя Ангелину Калинину.
Для Гёргес это седьмой титул WTA в карьере при 8-ми проигранных финалах. Последние 5 из 6 главных матчей она выиграла.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.