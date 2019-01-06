Гёргес выиграла турнир в Окленде, переиграв 18-летнюю Андрееску

Что за херню я только что посмотрел? Надеюсь, новость - фейк.

на Заході так..ніхто..але на параші..і серед підпарашників в різних совкових країнах то один з то...

тем печальнее быть тренером, который туда не попал.

16:21 — BekXan

Ого минусов накидали не успели ещё и коменты написать )Жёстко)

16:20 — ZAKARPATFAN

Дно которое обыграло Лион по сумме двух встреч? Выбило Хоф и чуть ли не оказалось уже втор...

16:20 — BekXan

Из разряда как золоту стать золотым.Может для начала найти толковых тренеров и ставить игру ,а не...

16:16 — ZAKARPATFAN

... Так как тренер в поле не играет.