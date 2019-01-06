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Гёргес выиграла турнир в Окленде, переиграв 18-летнюю Андрееску

Немка уступила в первой партии, но сумела совершить камбэк

  • 06.01.2019 15:29
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Гёргес выиграла турнир в Окленде, переиграв 18-летнюю Андрееску
© Getty Images. Катерина Бондаренко
14-я ракетка мира Юлия Гёргес из Германии выиграла турнир серии International в Окленде (Новая Зеландия).
 
В финальном поединке вторая сеяная совершила камбэк в противостоянии с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.
 
Окленд. Финал 
Юлия Гёргес (Германия) – Бьянка Андрееску (Канада) – 2:6, 7:5, 6:1
 
Напомним, Андрееску, которая стартовала в квалификации, на пути в финал выбила двух экс-первых ракеток мира Каролин Возняцки и Винус Уильямс. Со следующей недели она совершит рывок на 45 позиций и расположится на 107-й позиции, обойдя Ангелину Калинину.
 
Для Гёргес это седьмой титул WTA в карьере при 8-ми проигранных финалах. Последние 5 из 6 главных матчей она выиграла.
 

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Источник — Sport.ua

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