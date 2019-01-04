Окленд. В. Уильямс вылетела от соперницы, которая моложе нее на 20 лет

13:09 —

И после этого говорят, что кроты чего-то там вылизывают Ахметову... Вот с кого пр...

13:07 — Laeda

Ниче ахметушка родненький, который всей душой за донбасс 5 лет из лондона подымет всем тариф на э...

12:47 — Александр Тетера

причем ноунейму...