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Окленд. В. Уильямс вылетела от соперницы, которая моложе нее на 20 лет

Бьянка Андрееску вышла в полуфинал турнира в Окленде

  • 04.01.2019 12:37
  • 299 просмотров
  • 1 комментарий
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Окленд. В. Уильямс вылетела от соперницы, которая моложе нее на 20 лет
© stuff.co.nz. Винус Уильямс

В четвертьфинале турнира WTA в Окленде Винус Уильямс в трех сетах сенсационно уступила 18-летней канадке Бьянке Андрееску (152-е место в рейтинге WTA). Матч продолжался 2 часа и 26 минут.

1/4 финала

Бьянка Андрееску (Канада) – Винус Уильямс (США) – 6:7 (1), 6:1, 6:3

Напомним, накануне Андрееску уже выбила Каролин Возняцки.

В полуфинале кандка сыграет с победительницей встречи Се Шувэй - Сара Соррибес Тормо.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.01.2019 12:59
    0
    Сенсационно канадке проиграла Возняцки. А Венус - не назвал бы большой неожиданностью. Да еще с таким качеством игры.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.01.2019 12:59
    0
    Сенсационно канадке проиграла Возняцки. А Венус - не назвал бы большой неожиданностью. Да еще с таким качеством игры.
    Ссылка
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