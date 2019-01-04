Окленд. В. Уильямс вылетела от соперницы, которая моложе нее на 20 лет

В четвертьфинале турнира WTA в Окленде Винус Уильямс в трех сетах сенсационно уступила 18-летней канадке Бьянке Андрееску (152-е место в рейтинге WTA). Матч продолжался 2 часа и 26 минут.
1/4 финала
Бьянка Андрееску (Канада) – Винус Уильямс (США) – 6:7 (1), 6:1, 6:3
Final Stats: Andreescu d. Venus Williams @ASB_Classic.— WTA Insider (@WTA_insider) 4 січня 2019 р.
At one point, Andreescu won 11 consecutive games. pic.twitter.com/iCYpWiZEYv
Напомним, накануне Андрееску уже выбила Каролин Возняцки.
В полуфинале кандка сыграет с победительницей встречи Се Шувэй - Сара Соррибес Тормо.
Источник — Sport.ua
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