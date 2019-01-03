Возняцки проиграла 152-й ракетке мира

Третья ракетка мира Каролин Возняцки сенсационно проиграла матч второго круга в Окленде представительнице Канады Бьянке Андрееску, которая занимает 152-е место в мировом рейтинге.

Окленд. Второй круг

Бьянка Андрееску (Канада) – Каролин Возняцки (Дания) – 6:4, 6:4

Отметим, что во время матча обе теннисистки брали медицинские тайм-ауты, также поединок останавливали из-за дождя.

Для Андрееску это вторая победа в двух матчах над теннисистками из топ-20, де этого она побеждала Кристину Младенович в 2017 году.

Возняцки предыдущий раз проигрывала теннисистке, которая находилась вне топ-150 рейтинга WTA, еще на Уимблдоне-2013. Теперь датчанка рискует потерять третье место в мировой классификации, если Наоми Осака выиграет турнир в Брисбене

В четвертьфинале Андрееску встретится с Винус Уильямс, которая старше ее на 20 лет.