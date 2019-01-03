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Возняцки проиграла 152-й ракетке мира

Датчанка рискует потерять третью позицию в мировом рейтинге

  • 03.01.2019 13:05
  • 703 просмотра
  • 1 комментарий
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Возняцки проиграла 152-й ракетке мира
© Getty Images. Бьянка Андрееску
Третья ракетка мира Каролин Возняцки сенсационно проиграла матч второго круга в Окленде представительнице Канады Бьянке Андрееску, которая занимает 152-е место в мировом рейтинге.
 
Окленд. Второй круг
Бьянка Андрееску (Канада) – Каролин Возняцки (Дания) – 6:4, 6:4
 
Отметим, что во время матча обе теннисистки брали медицинские тайм-ауты, также поединок останавливали из-за дождя.
 
Для Андрееску это вторая победа в двух матчах над теннисистками из топ-20, де этого она побеждала Кристину Младенович в 2017 году.
 
Возняцки предыдущий раз проигрывала теннисистке, которая находилась вне топ-150 рейтинга WTA, еще на Уимблдоне-2013. Теперь датчанка рискует потерять третье место в мировой классификации, если Наоми Осака выиграет турнир в Брисбене.
 
В четвертьфинале Андрееску встретится с Винус Уильямс, которая старше ее на 20 лет.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.01.2019 13:10
    0
    Место в рейтинге для вчерашней юниорки - дело десятое. Важно, что она из самых перспективных восемнадцатилеток в мире.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.01.2019 13:10
    0
    Место в рейтинге для вчерашней юниорки - дело десятое. Важно, что она из самых перспективных восемнадцатилеток в мире.
    Ссылка
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