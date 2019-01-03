Брисбен. Осака стала первой полуфиналисткой

Японская теннисистка Наоми Осака (№5 WTA) стала первой участницей полуфинала на хардовом турнире серии Премьер в Брисбене. В четвертьфинальном матче 21-летняя японка в трех сетах переиграла Анастасию Севастову из Латвии.

Брисбен. 1/4 финала

Анастасия Севастова (Латвия) – Наоми Осака (Япония) – 6:3, 0:6, 4:6

С понедельника Осака поднимется как минимум на четвертое место в рейтинге WTA. Для третьего – нужно побеждать в Брисбене и надеятся на то, что Возняцки не выйдет в финал турнира в Окленде. Добавим, что еще ни один теннисист или теннисистка из Японии никогда не были в топ-3 мирового рейтинга.