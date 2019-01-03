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Брисбен. Осака стала первой полуфиналисткой

В матче 1/4 финала японка одолела Анастасию Севастову, уступив в первой партии

  • 03.01.2019 09:16
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Брисбен. Осака стала первой полуфиналисткой
© Getty Images. Наоми Осака
Японская теннисистка Наоми Осака (№5 WTA) стала первой участницей полуфинала на хардовом турнире серии Премьер в Брисбене. В четвертьфинальном матче 21-летняя японка в трех сетах переиграла Анастасию Севастову из Латвии. 
 
Брисбен. 1/4 финала
Анастасия Севастова (Латвия) – Наоми Осака (Япония) – 6:3, 0:6, 4:6
 
 
Отметим, что Осака сыграет в полуфинале против победительницы матча Леся Цуренко – Анетт Контавейт.
 
С понедельника Осака поднимется как минимум на четвертое место в рейтинге WTA. Для третьего – нужно побеждать в Брисбене и надеятся на то, что Возняцки не выйдет в финал турнира в Окленде. Добавим, что еще ни один теннисист или теннисистка из Японии никогда не были в топ-3 мирового рейтинга.
 
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Источник — Sport.ua

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