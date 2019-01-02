Леся Цуренко – Анетт Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, третьего января, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) проведет поединок 1/4 финала на турнире серии Премьер в Брисбене.
Соперницей украинки станет эстонская тенниситка Анетт Контавейт (№20 WTA), которая в первом раунде одолела чешку Петру Квитову.
Матч будет сыгран последним запуском на арене Патрика Рафтера. Ориентировочное начало – 12:30 по Киеву.
Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
Отметим, что Цуренко – единственная из украинок, кому удалось выйти в четвертьфинал. Элина Свитолина проиграла во втором круге.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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