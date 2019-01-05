Шестая ракетка мира Кевин Андерсон выиграл турнир в Пуне (Индия). В финале он в трех сетах (каждый из которых заканчивался тай-брейком) обыграл Иво Карловича. Матч продолжался 2 часа и 47 минут.
Финал
Кевин Андерсон (ЮАР) – Иво Карлович (Хорватия) – 7:6 (4), 6:7 (2), 7:6 (5)
Источник — Sport.ua
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