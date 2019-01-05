Андерсон выиграл турнир в Пуне

Ага, конечно, после того, как я написал комментарий - в течение часа-двух информация была обновле...

23:51 — Stanislav Matusevych

Так это не новость, но на приеме же Иво уже давно никакой. С одной подачей далеко дойти даже на у...

23:48 — Сергей Богданов

Подача ответ на ваш вопрос, у Иво на этом турнире подача летела будь здоров, многие сеты брал на ...