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Андерсон выиграл турнир в Пуне

В финале южноафриканец обыграл Иво Карловича

  • 05.01.2019 23:00
  • 187 просмотров
  • 3 комментария
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Андерсон выиграл турнир в Пуне
© timesnownews.com. Кевин Андерсон

Шестая ракетка мира Кевин Андерсон выиграл турнир в Пуне (Индия). В финале он в трех сетах (каждый из которых заканчивался тай-брейком) обыграл Иво Карловича. Матч продолжался 2 часа и 47 минут.

Финал

Кевин Андерсон (ЮАР) – Иво Карлович (Хорватия) – 7:6 (4), 6:7 (2), 7:6 (5)

Ранее Роберто Баутиста-Агут выиграл турнир в Дохе.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.01.2019 23:51
    0
    Сергей Богданов, 05.01.2019 23:48
    Подача ответ на ваш вопрос, у Иво на этом турнире подача летела будь здоров, многие сеты брал на тае
    Так это не новость, но на приеме же Иво уже давно никакой. С одной подачей далеко дойти даже на уровне АТР250 нереально.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 05.01.2019 23:48
    0
    Stanislav Matusevych, 05.01.2019 23:25
    Победа Андерсона понятна, а вот как без нескольких месяцев 40-летний Карлович добрался до финала, для меня совершенная загадка. Да еще и такой бой там дать.
    Подача ответ на ваш вопрос, у Иво на этом турнире подача летела будь здоров, многие сеты брал на тае
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.01.2019 23:25
    0
    Победа Андерсона понятна, а вот как без нескольких месяцев 40-летний Карлович добрался до финала, для меня совершенная загадка. Да еще и такой бой там дать.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.01.2019 23:51
    0
    Сергей Богданов, 05.01.2019 23:48
    Подача ответ на ваш вопрос, у Иво на этом турнире подача летела будь здоров, многие сеты брал на тае
    Так это не новость, но на приеме же Иво уже давно никакой. С одной подачей далеко дойти даже на уровне АТР250 нереально.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 05.01.2019 23:48
    0
    Stanislav Matusevych, 05.01.2019 23:25
    Победа Андерсона понятна, а вот как без нескольких месяцев 40-летний Карлович добрался до финала, для меня совершенная загадка. Да еще и такой бой там дать.
    Подача ответ на ваш вопрос, у Иво на этом турнире подача летела будь здоров, многие сеты брал на тае
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.01.2019 23:25
    0
    Победа Андерсона понятна, а вот как без нескольких месяцев 40-летний Карлович добрался до финала, для меня совершенная загадка. Да еще и такой бой там дать.
    Ссылка
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