Баутиста-Агут выиграл турнир в Дохе

Победителем турнира АТР 250 в Дохе стал Роберто Баутиста-Агут. В решающем поединке испанец в трех сетах обыграл чеха Томаша Бердыха. Матч продолжался 1 час и 59 минут.
Финал
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Томаш Бердых (Чехия) – 6:4, 3:6, 6:3
Ранее Роджер Федерер и Белинда Бенчич выиграли Кубок Хопмана.
Источник — Sport.ua
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