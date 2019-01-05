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Федерер и Бенчич выиграли Кубок Хопмана

Швейцарский дуэт завоевал трофей во второй раз подряд

  • 05.01.2019 17:59
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Федерер и Бенчич выиграли Кубок Хопмана
© express.co.uk. Белинда Бенчич и Роджер Федерер

В финале Кубка Хомпана действующие чемпионы турнира, Роджер Федерер и Белинда Бенчич, сразились с немецким дуэтом Александр Зверев/Анжелик Кербер.

Швейцарская пара сумела одержать победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 4 минуты

Кубок Хомпана. Финал

Белинда Бенчич/Роджер Федерер (Швейцария) – Анжелик Кербер/Александр Зверев (Германия) – 4:0, 1:4, 4:3

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Источник — Sport.ua

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