Кубок Хопмана. В финале сыграют Германия и Швейцария

Сборная Германии стала второй командой, которая вышла в финал выставочного турнира под названием Кубок Хопмана.
В решающем матче группы А Анжелик Кербер и Александр Зверев одержали победы над Эшли Барти и Мэттью Эбденом соответственно. Итог парной встречи уже ничего не решает.
Германия – Австралия – 2:0
Анжелик Кербер (Германия) – Эшли Барти (Австралия) – 6:4, 6:4
Александр Зверев (Германия) – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:4, 6:3
Напомним, победителем группы В стала команда Швейцарии в составе Роджера Федерера и Белинды Бенчич, которые являются действующими чемпионами турнира.
Финальный матч состоится завтра, 5 января.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.