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Кубок Хопмана. В финале сыграют Германия и Швейцария

Определились финалисты выставочного турнира в Австралии

  • 04.01.2019 15:25
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Кубок Хопмана. В финале сыграют Германия и Швейцария
© Getty Images. Мэттью Эбдеy и Александр Зверев
Сборная Германии стала второй командой, которая вышла в финал выставочного турнира под названием Кубок Хопмана.
 
В решающем матче группы А Анжелик Кербер и Александр Зверев одержали победы над Эшли Барти и Мэттью Эбденом соответственно. Итог парной встречи уже ничего не решает.
 
Германия – Австралия – 2:0
 
Анжелик Кербер (Германия) – Эшли Барти (Австралия) – 6:4, 6:4
Александр Зверев (Германия) – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:4, 6:3
 
Напомним, победителем группы В стала команда Швейцарии в составе Роджера Федерера и Белинды Бенчич, которые являются действующими чемпионами турнира.
 
Финальный матч состоится завтра, 5 января. 

 

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Источник — Sport.ua

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