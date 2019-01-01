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ФОТО ДНЯ. Серена Уильямс и Роджер Федерер впервые встретились на корте

Легенды тенниса сыграли между собой в парной встрече Кубка Хопмана

  • 01.01.2019 17:47
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ФОТО ДНЯ. Серена Уильямс и Роджер Федерер впервые встретились на корте
© Getty Images. Серена Уильямс и Роджер Федерер
Швейцарские теннисисты Роджер Федерер и Белинда Бенчич выиграли матчевую встречу группового раунда Кубка Хопмана против американского тандема Серена Уильямс – Фрэнсис Тиафо и вышли в финал.
 
Напомним, одиночные встречи победителя не выявили: Федерер обыграл Тиафо, Уильямс-младшая разобралась с Бенчич.
 
В парном матче Роджер и Белинда были лучше – 4:2, 4:3(3). Ранее они уже победили команду Великобритании. Отметим, что второй участник финала определится 3 декабря. 
 
«Это было очень весело. Мне действительно понравилось играть против Серены. Это честь», – заявил Федерер, отметив, что нервничал перед подачей Уильямс.
 
«Это был невероятный опыт. Жаль, что все закончилось, я еще только разогревалась», – сказала Уильямс.
 
Отметим, что Роджер Федерер и Серена Уильямс впервые встретились на корте. Их совместное селфи после матча войдет в историю тенниса на долгие годы.
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Источник — Sport.ua

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