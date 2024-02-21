ВИДЕО. Поставил точку. Легендарный хорват Карлович завершил карьеру
Теннисист сообщил о судьбоносном решении
Хорватский теннисист Иво Карлович объявил о завершении своей карьеры.
Последний матч ныне 44-летний уроженец Загреба, который проживает в Майами, провел осенью 2021 года в квалификации к Мастерсу в Индиан-Уэллсе.
«Надеюсь, это сообщение застанет вас в хорошем настроении и с сильным бэкхендом! Некоторые из вас заметили, что я давно не играл на турнирах, и по-прежнему ежедневно спрашивают меня, вернусь ли я в тур и когда. Мне жаль разочаровывать вас, но этим письмом я хочу официально объявить о своем уходе из спорта», – уведомил Карлович.
Карлович является победителем 10 турниров ATP (из них 8 в одиночном разряде), обладателем Кубка Дэвиса (2005) и победителем Командного кубка мира (2006) в составе сборной Хорватии. На счету у Иво рекорд ATP по скорости подачи, который равен 251 км/ч.
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