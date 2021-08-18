Второй в истории. Изнер выполнил 13 тысяч эйсов за карьеру

Больше только у Иво Карловича

  • 18.08.2021 16:20
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Второй в истории. Изнер выполнил 13 тысяч эйсов за карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Изнер

Вчера Джон Изнер в первом раунде Мастерса в Цинциннати в трех сетах обыграл Кэмерона Норри – 4:6, 7:6 (5), 6:4.

За матч Изнер выполнил 26 эйсов и преодолел отметку в 13 тысяч подач на вылет за карьеру. Суммарно сейчас на счету 36-летнего американца 13004 эйса. Больше только у Иво Карловича – 13709 эйсов.

Напомним, во время женского турнира в Цинциннати соперница Даяны Ястремской обматерила украинку.

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Источник — Sport.ua

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