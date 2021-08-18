Второй в истории. Изнер выполнил 13 тысяч эйсов за карьеру

Вчера Джон Изнер в первом раунде Мастерса в Цинциннати в трех сетах обыграл Кэмерона Норри – 4:6, 7:6 (5), 6:4.

За матч Изнер выполнил 26 эйсов и преодолел отметку в 13 тысяч подач на вылет за карьеру. Суммарно сейчас на счету 36-летнего американца 13004 эйса. Больше только у Иво Карловича – 13709 эйсов.

Напомним, во время женского турнира в Цинциннати соперница Даяны Ястремской обматерила украинку.