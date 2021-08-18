ВИДЕО. Соперница обматерила Ястремскую после матча

Сегодня ночью Даяна Ястремская в первом раунде престижного хардового турнира WTA в Цинциннати в тяжелейшем поединке обыграла местную теннисистку Кэти Макнелли – 7:6 (3), 7:6 (1).
Во время матча трибуны активно поддерживали 19-летнюю уроженку Цинциннати Макнелли. После победного завершения матча Ястремская жестами спровоцировала фанатов, потребовав от них еще больше шума.
Традиционное послематчевое рукопожатие сначала не состоялось – теннисистки просто прошли мимо друг друга. Позже рукопожатие все же состоялось, но после него Макнелли, отвернувшись, назвала Ястремскую «fucking bitch» (****** сука):
Handshake drama. Yastremska is back.#CincyTennis pic.twitter.com/9gcA4Uhn97— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) August 18, 2021
Источник — Twitter
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