ВИДЕО. Соперница обматерила Ястремскую после матча

Сегодня ночью Даяна Ястремская в первом раунде престижного хардового турнира WTA в Цинциннати в тяжелейшем поединке обыграла местную теннисистку Кэти Макнелли – 7:6 (3), 7:6 (1).

Во время матча трибуны активно поддерживали 19-летнюю уроженку Цинциннати Макнелли. После победного завершения матча Ястремская жестами спровоцировала фанатов, потребовав от них еще больше шума.

Традиционное послематчевое рукопожатие сначала не состоялось – теннисистки просто прошли мимо друг друга. Позже рукопожатие все же состоялось, но после него Макнелли, отвернувшись, назвала Ястремскую «fucking bitch» (****** сука):