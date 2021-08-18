ВИДЕО. Соперница обматерила Ястремскую после матча

Скандальное завершение матча против Кэти Макнелли

  • 18.08.2021 14:41
  • 4118 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Соперница обматерила Ястремскую после матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Сегодня ночью Даяна Ястремская в первом раунде престижного хардового турнира WTA в Цинциннати в тяжелейшем поединке обыграла местную теннисистку Кэти Макнелли – 7:6 (3), 7:6 (1).

Во время матча трибуны активно поддерживали 19-летнюю уроженку Цинциннати Макнелли. После победного завершения матча Ястремская жестами спровоцировала фанатов, потребовав от них еще больше шума.

Традиционное послематчевое рукопожатие сначала не состоялось – теннисистки просто прошли мимо друг друга. Позже рукопожатие все же состоялось, но после него Макнелли, отвернувшись, назвала Ястремскую «fucking bitch» (****** сука):

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Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Katya
    online
    Katya, 18.08.2021 15:13
    -2
    Нє ну Ястремська знала де вимахуватись. Трибуни підтримували свою, а Ястремська вирішила зробити трохи шуму от тільки забула, що вона не Джоковіч якого люблять всюди
    Ссылка
    Fragma1
    Fragma1, 18.08.2021 15:08
    -5
    Епаная пиндосня
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
    online
    Евгений Бойкинюк, 18.08.2021 15:02
    +1
    кому не пох что там высрали англосаксы
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 18.08.2021 14:58
    -4
    Соснули янки
    Ссылка
    samird
    samird, 18.08.2021 14:51
    +4
    Судя по данным Евроспорта там была предистория - Макнелли её и по ходу матча точно также обложила. Проигрывать надо тоже уметь.
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