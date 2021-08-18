Вытащила на зубах. Ястремская пробилась во второй раунд в Цинциннати

В американском городе Цинциннати проходит престижный турнир серии WTA 1000 на хардовом покрытии.

Украинка Даяна Ястремская (WTA 50) в первом раунде встречалась с обладательницей уайлд-кард Кэти Макнелли из США (WTA 136). Для Даяны это второе участие в турнире в Цинциннати – в 2019 году она вылетела во втором раунде.

Матч был перенесен на несколько часов из-за дождя. Поединок оказался крайне упорным и длился более двух часов. Спортсменки в двух сетах сыграли два тай-брейка. И оба раза сильнее оказалась Ястремская. Причем во второй партии украинка проигрывала 2:5, но вовремя взяла медицинский тайм-аут и сумела спасти сет.

Таким образом, Даяна вышла во второй круг турнира в Цинциннати, где ее соперницей будет Барбора Крейчикова из Чехии, сеяная под 9-м номером.

WTA 1000. Цинциннати (США)

Женщины. Первый раунд

Даяна Ястремская (Украина) – Кэти Макнелли (США) [WC] – 7:6 (7:3), 7:6 (7:1)