Вытащила на зубах. Ястремская пробилась во второй раунд в Цинциннати

Достойное сопротивление оказала Кэти Макнелли из США, обладатель уайлд-кард

  • 18.08.2021 07:15
  • 799 просмотров
  • 1 комментарий
Вытащила на зубах. Ястремская пробилась во второй раунд в Цинциннати
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В американском городе Цинциннати проходит престижный турнир серии WTA 1000 на хардовом покрытии.

Украинка Даяна Ястремская (WTA 50) в первом раунде встречалась с обладательницей уайлд-кард Кэти Макнелли из США (WTA 136). Для Даяны это второе участие в турнире в Цинциннати – в 2019 году она вылетела во втором раунде.

Матч был перенесен на несколько часов из-за дождя. Поединок оказался крайне упорным и длился более двух часов. Спортсменки в двух сетах сыграли два тай-брейка. И оба раза сильнее оказалась Ястремская. Причем во второй партии украинка проигрывала 2:5, но вовремя взяла медицинский тайм-аут и сумела спасти сет.

Таким образом, Даяна вышла во второй круг турнира в Цинциннати, где ее соперницей будет Барбора Крейчикова из Чехии, сеяная под 9-м номером.

WTA 1000. Цинциннати (США)

Женщины. Первый раунд

Даяна Ястремская (Украина) – Кэти Макнелли (США) [WC] – 7:6 (7:3), 7:6 (7:1)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 18.08.2021 07:25
    0
    Даже не знаю что Даяна будет делать в матче против Крейчиковой, конечно моментами играет красиво, но этого мало! В любом случае для неё турнир успешный можно готовиться к ЮСО.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности