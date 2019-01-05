Леся Цуренко – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 6 января, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) проведет финальный поединок на турнире серии Премьер в Брисбене.

Матч будет сыгран вторым запуском на арене Патрика Рафтера. Ориентировочное начало встречи – не ранее 09:00 по Киеву.

Каждая из финалисток уже заработала по $100 580 и 305 очков в рейтинг WTA. Победительница финала дополнительно получит $87 700 и 165 рейтинговых баллов.

Ранее теннисистки играли между собой 5 раз, небольшое преимущество у Плишковой (3:2). Предыдущий поединок состоялся в Мадриде в 2017 году, где чешка победила в трех сетах. Оба матча на харде остались за Цуренко.