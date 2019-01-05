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Леся Цуренко – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Брисбене

  • 05.01.2019 13:32
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Леся Цуренко – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
В воскресенье, 6 января, вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) проведет финальный поединок на турнире серии Премьер в Брисбене.
 
Соперницей украинки станет чешская теннисистка Каролина Плишкова (№8 WTA), которая в полуфинале в двух сетах одолела хорватскую теннисистку Донну Векич.
 
 
Матч будет сыгран вторым запуском на арене Патрика Рафтера. Ориентировочное начало встречи – не ранее 09:00 по Киеву.
 
Каждая из финалисток уже заработала по $100 580 и 305 очков в рейтинг WTA. Победительница финала дополнительно получит $87 700 и 165 рейтинговых баллов.
 
Ранее теннисистки играли между собой 5 раз, небольшое преимущество у Плишковой (3:2). Предыдущий поединок состоялся в Мадриде в 2017 году, где чешка победила в трех сетах. Оба матча на харде остались за Цуренко.
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
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Источник — Sport.ua

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