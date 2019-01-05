Определилась соперница Цуренко в финале турнира в Брисбене

Каролина Плишкова обыграла Донну Векич в полуфинале турнира серии Премьер в Брисбене. Чешка одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.
Брисбен. Полуфинал
Каролина Плишкова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 6:4
В финале Плишкова сыграет с Лесей Цуренко, которая в полуфинале справилась с Наоми Осакой.Отметим, что Цуренко и Плишкова волей жребия должны встретиться в первом круге турнира в Сиднее, который пройдет на следующей неделе. Хотя есть большие сомнения, что хотя бы одна из них не решит отдохнуть после финала в Брисбене.
Источник — Sport.ua
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