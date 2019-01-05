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Определилась соперница Цуренко в финале турнира в Брисбене

В решающем матче украинка сыграет с Каролиной Плишковой

  • 05.01.2019 12:40
  • 1326 просмотров
  • 4 комментария
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Определилась соперница Цуренко в финале турнира в Брисбене
© @BrisbaneTennis. Каролина Плишкова

Каролина Плишкова обыграла Донну Векич в полуфинале турнира серии Премьер в Брисбене. Чешка одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Брисбен. Полуфинал
Каролина Плишкова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 6:4
 
 
В финале Плишкова сыграет с Лесей Цуренко, которая в полуфинале справилась с Наоми Осакой.
Отметим, что Цуренко и Плишкова волей жребия должны встретиться в первом круге турнира в Сиднее, который пройдет на следующей неделе. Хотя есть большие сомнения, что хотя бы одна из них не решит отдохнуть после финала в Брисбене.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.01.2019 13:05
    0
    Ярослав Морозович, 05.01.2019 13:00
    Дякую! Може підкажете час початку фіналу
    9 утра завтра.
    Ссылка
    Ярослав Морозович
    online
      Ярослав Морозович, 05.01.2019 13:00
    0
    Дякую! Може підкажете час початку фіналу
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 05.01.2019 12:58
    +2
    Ярослав Морозович, 05.01.2019 12:57
    Вони що гратимуть два матчі підряд - фінал і 1/16 в Сіднеї? Цікаво! Поправте мене якщо не так.
    так і є, фінал і перше коло Сідней
    Ссылка
    Ярослав Морозович
    online
      Ярослав Морозович, 05.01.2019 12:57
    +2
    Вони що гратимуть два матчі підряд - фінал і 1/16 в Сіднеї? Цікаво! Поправте мене якщо не так.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 05.01.2019 12:58
    +2
    Ярослав Морозович, 05.01.2019 12:57
    Вони що гратимуть два матчі підряд - фінал і 1/16 в Сіднеї? Цікаво! Поправте мене якщо не так.
    так і є, фінал і перше коло Сідней
    Ссылка
    Ярослав Морозович
    online
      Ярослав Морозович, 05.01.2019 12:57
    +2
    Вони що гратимуть два матчі підряд - фінал і 1/16 в Сіднеї? Цікаво! Поправте мене якщо не так.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.01.2019 13:05
    0
    Ярослав Морозович, 05.01.2019 13:00
    Дякую! Може підкажете час початку фіналу
    9 утра завтра.
    Ссылка
    Ярослав Морозович
    online
      Ярослав Морозович, 05.01.2019 13:00
    0
    Дякую! Може підкажете час початку фіналу
    Ссылка
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