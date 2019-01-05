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Хобарт. Козлова вышла в финал квалификации

Украинка в двух сетах переиграла 386-ю ракетку мира

  • 05.01.2019 06:50
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Хобарт. Козлова вышла в финал квалификации
© tashkentopen.uz. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№98 WTA) сыграет в финале отборочного турнира в Хобарте. В полуфинале квалификации украинка в двух сетах одолела представительницу Франции Ирину Рамиалисон (№386 WTA).
 
Хобарт. Первый круг квалификации
Катерина Козлова (Украина) – Ирина Рамиалисон (Франция) – 7:6(3), 6:3
 
В матче за место в основной сетке Козлова сразится с победительницей матча Магда Линетт – Сион Мендез.
 
 
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Источник — Sport.ua

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