Хобарт. Козлова вышла в финал квалификации

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№98 WTA) сыграет в финале отборочного турнира в Хобарте. В полуфинале квалификации украинка в двух сетах одолела представительницу Франции Ирину Рамиалисон (№386 WTA).
Хобарт. Первый круг квалификации
Катерина Козлова (Украина) – Ирина Рамиалисон (Франция) – 7:6(3), 6:3
В матче за место в основной сетке Козлова сразится с победительницей матча Магда Линетт – Сион Мендез.
Напомним, Даяна Ястремская стартует в основной сетке турнира в Хобарте против одной из победительниц квалификации.
Источник — Sport.ua
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