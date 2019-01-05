Хобарт. Козлова вышла в финал квалификации

Кому что , а курке просо!

Кому что , а курке просо!

06:43 — makswel1995

Леся не УДИВИЛА, А ПОКАЗАЛА СВОЮ НАСТОЯЩЮЮ ИГРУ. Такая игра ЛЕСИ проскакивала ЕЩЕ 2-3 года назад ...

06:36 — Uria Lug

Молодец Леся, с каждым матчем все добавляет и добавляет. Первая подача хороша, под 90%, это здоро...

06:35 — vit-2

Треба сказати Осака в перспективі ТОП на роки: шикарна подача, успішні прийоми 2-ої подачі суперн...

06:31 — makswel1995

Если была б такая стабильность в игре Леси по статистическим показателям и такой процент 76!!!!!!...

06:28 — vit-2

Може хтось би сказав щось типу "на її місці мала бути я" , але особисто я вірю що саме цього р...

06:27 —

Интересно было бы почитать коменты на японских сайтах по поводу проигрыша Осаки. Наверное, там вс...

06:25 — vit-2

Леся провела просто шикарний матч і заслужено перемогла! У першому сеті Осака дуже багато помилял...