Хобарт. Ястремская начнет турнир матчем с победительницей квалификации

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская со следующей недели стартует в основной сетке турнира WTA International в австралийском Хобарте.
В первом круге 18-летняя украинка сыграет с одной из победительниц квалификации, имя которой станет известно позже.
Потенциальная соперница по второму кругу определится в матче Анастасия Павлюченкова (Россия, 5) – Вера Лапко (Беларусь).
Отметим, что в квалификации Хобарта сыграет еще одна украинка Катерина Козлова.
Призовой фонд турнира составляет $250,000. Матчи основной сетки пройдут с 7 по 12 января.
Напомним, на турнире в Брисбене Ястремская уступила в полуфинале квалификации.
Источник — Sport.ua
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