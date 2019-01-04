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Хобарт. Ястремская начнет турнир матчем с победительницей квалификации

18-летняя украинка стартует в основной сетке

  • 04.01.2019 14:30
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Хобарт. Ястремская начнет турнир матчем с победительницей квалификации
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская со следующей недели стартует в основной сетке турнира WTA International в австралийском Хобарте.
 
В первом круге 18-летняя украинка сыграет с одной из победительниц квалификации, имя которой станет известно позже.
 
Потенциальная соперница по второму кругу определится в матче Анастасия Павлюченкова (Россия, 5) – Вера Лапко (Беларусь).
 
Отметим, что в квалификации Хобарта сыграет еще одна украинка Катерина Козлова.
 
Призовой фонд турнира составляет $250,000. Матчи основной сетки пройдут с 7 по 12 января.
 
Напомним, на турнире в Брисбене Ястремская уступила в полуфинале квалификации.
 
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Источник — Sport.ua

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