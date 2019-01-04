Козлова выступит в квалификации в Хобарте

Накануне Australian Open Катерина Козлова выступит на турнире в Хобарте. Украинка будет стартовать с квалификационного раунда.
Первой соперницей 98-й ракетки мира будет представительница Франции Ирина Рамиалисон (386-е место в рейтинге WTA).
Ранее Козлова вылетела в квалификации турнира в Брисбене.
Источник — Xsport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.