Козлова выступит в квалификации в Хобарте

11:37 — zack1976

Не сомневаюсь в виновности павелки, сомневаюсь в результативности НаБУ. Даже если и докажут что-т...

11:34 —

Корупціонери ФФУ жаліються, що тиск на них може викликати покарання від ФІФА. У вигляді призупине...

11:24 —

На президента ФФУ Павелка відкрили кримінальні справи за трьома статтями Діяльність Павелко в НА...