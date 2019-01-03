Цуренко обновит личный рекорд в рейтинге WTA

Леся Цуренко пробилась в полуфинал турнира в Брисбене, что на следующей неделе позволит ей обновить лучшую личную позицию в рейтинге WTA.

Украинская теннисистка точно поднимется на 24-е место. 2018 год Цуренко закончила на 27 месте, а ее лучшим в карьере результатом была 26-я позиция.

При этом Леся может продвинуться еще ближе к топ-20, если в Брисбене сумеет стать победительницей турнира.