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Цуренко обновит личный рекорд в рейтинге WTA

Украинка позитивно начала 2019 год

  • 03.01.2019 15:42
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Цуренко обновит личный рекорд в рейтинге WTA
© Getty Images. Леся Цуренко

Леся Цуренко пробилась в полуфинал турнира в Брисбене, что на следующей неделе позволит ей обновить лучшую личную позицию в рейтинге WTA.

Украинская теннисистка точно поднимется на 24-е место. 2018 год Цуренко закончила на 27 месте, а ее лучшим в карьере результатом была 26-я позиция.

При этом Леся может продвинуться еще ближе к топ-20, если в Брисбене сумеет стать победительницей турнира.

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Источник — Sport.ua

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