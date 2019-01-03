Брисбен. Цуренко вышла в полуфинал

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№27 WTA) выиграла поединок 1/4 финала на турнире серии Премьер в Брисбене. В борьбе за выход в полуфинал украинка в двух сетах переиграла эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (№20 WTA).

Брисбен. 1/4 финала

Леся Цуренко (Украина) – Анетт Контавейт (Эстония) – 7:5, 6:3

Матч начался прогнозировано: Контавейт больше атаковала под различными углами, Цуренко также не отсиживалась в глухой обороне, но больше действовала в контратакующем стиле. Буквально сразу же бросилось в глаза то, что Леся сегодня очень хорошо и стабильно подает, в прошлом сезоне этого очень не хватало.

Во втором гейме Цуренко удалось спасти два брейкпоинта, но в пятом – уже она имела шанс вырваться вперед. И все же, поначалу Анетт была чуть мощнее и точнее, и первой сделала брейк в 8-м гейме. Казалось, что первая партия наверняка останется за эстонкой, более того, она имела два сетбола. Каким то чудом Леся, благодаря, в первую очередь, моральным качествам, сумела отыграться и тем самым на некоторое время «вывела соперницу из строя». Далее последовали четыре выигранных подряд гейма в первом сете и еще два во втором.

Со счета 2:0 во втором сете играть было проще, но ответственность немного давила. Контавейт сумела прийти в себя через пару геймов и отстояла тяжелейший пятый гейм, который при проигрыше окончательно бы похоронил ее шансы. К чести Цуренко, она ни на минуту не потеряла концентрацию и сделала все для победы.

Абсолютно заслуженная победа при классной игре. Очень порадовала подача (72% первой) и легкость передвижения по корту. Что касается техники, то здесь к Лесе и раньше не было претензий. Отдельно стоит отметить моральную стойкость и уверенность в своих силах на протяжении всего матча.

В полуфинале Леся встретится с Наоми Осакой из Японии.

Со следующей недели Цуренко поднимется как минимум на 24 позицию в мировом рейтинге, установив личный рекорд. Выше получится взобраться только в случае выигрыша турнира.