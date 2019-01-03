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Брисбен. Цуренко вышла в полуфинал

Вторая ракетка Украины в двух сетах обыграла Анетт Контавейт

  • 03.01.2019 14:41
  • 6101 просмотр
  • 20 комментариев
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Брисбен. Цуренко вышла в полуфинал
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№27 WTA) выиграла поединок 1/4 финала на турнире серии Премьер в Брисбене. В борьбе за выход в полуфинал украинка в двух сетах переиграла эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (№20 WTA).
 
Брисбен. 1/4 финала
Леся Цуренко (Украина) – Анетт Контавейт (Эстония) – 7:5, 6:3
 
Матч начался прогнозировано: Контавейт больше атаковала под различными углами, Цуренко также не отсиживалась в глухой обороне, но больше действовала в контратакующем стиле. Буквально сразу же бросилось в глаза то, что Леся сегодня очень хорошо и стабильно подает, в прошлом сезоне этого очень не хватало.
 
Во втором гейме Цуренко удалось спасти два брейкпоинта, но в пятом – уже она имела шанс вырваться вперед. И все же, поначалу Анетт была чуть мощнее и точнее, и первой сделала брейк в 8-м гейме. Казалось, что первая партия наверняка останется за эстонкой, более того, она имела два сетбола. Каким то чудом Леся, благодаря, в первую очередь, моральным качествам, сумела отыграться и тем самым на некоторое время «вывела соперницу из строя». Далее последовали четыре выигранных подряд гейма в первом сете и еще два во втором.
 
 
Со счета 2:0 во втором сете играть было проще, но ответственность немного давила. Контавейт сумела прийти в себя через пару геймов и отстояла тяжелейший пятый гейм, который при проигрыше окончательно бы похоронил ее шансы. К чести Цуренко, она ни на минуту не потеряла концентрацию и сделала все для победы.
 
 
Абсолютно заслуженная победа при классной игре. Очень порадовала подача (72% первой) и легкость передвижения по корту. Что касается техники, то здесь к Лесе и раньше не было претензий. Отдельно стоит отметить моральную стойкость и уверенность в своих силах на протяжении всего матча.
 
В полуфинале Леся встретится с Наоми Осакой из Японии.
 
Со следующей недели Цуренко поднимется как минимум на 24 позицию в мировом рейтинге, установив личный рекорд. Выше получится взобраться только в случае выигрыша турнира.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 03.01.2019 15:57
    0
    Уже давно, всем, кто следит за теннисом, понятно, что Леся довольно не плохая теннисистка и может преподнести сюрприз любому топу, жаль постоянные травмы не дают ей самой стать этим топом. Обычно, когда Леся проходит дальше 2-3 круга, на следующий матч выходит с какой-то перебинтованной частью тела и по игре это уже совсем другая Леся. Надеюсь в этот раз будет иначе. Успехов!
    Ссылка
    dudigo79
    online
      dudigo79, 03.01.2019 15:37
    +5
    Stanislav Matusevych, 03.01.2019 15:28
    В таком случае Возняцки, видимо, сегодня должна вообще заканчивать с теннисом?
    думаю в Данії її за таким принципом повинні як мінімум залишити без рук
    Нема чого на таких фруктів реагувати. я вже просто з їх дописів сміюсь. Люди не розуміють, що всі без вийнятку тенісистки викладають кучу фоток в соц. мережі з різноманітних заходів та гулянок, вони помічають тільки Еліну. І тільки Еліна не може програти 30 ракетці світу. Всі її попередні здобутки для них не показник, вони помічають лише негатив, а їх дописи лише негативні. Після перемог вони просто не пишуть нічого
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.01.2019 15:28
    +7
    svv72, 03.01.2019 15:25
    4-я Ракетка проиграй в финале не было бы вопросов НО проиграть девочке из Белорусии в первом же матче турнира ЭТО не уважение к болельщикам и к себе . А насчет итогового турнира это уже история и сейчас надо доказывать что это была не случайность
    В таком случае Возняцки, видимо, сегодня должна вообще заканчивать с теннисом?
    Ссылка
    svv72
      svv72, 03.01.2019 15:27
    +4
    Леся умница ! подошла к началу сезона в оптимальной форме. Успехов ей.
    Ссылка
    svv72
      svv72, 03.01.2019 15:25
    -6
    4-я Ракетка проиграй в финале не было бы вопросов НО проиграть девочке из Белорусии в первом же матче турнира ЭТО не уважение к болельщикам и к себе . А насчет итогового турнира это уже история и сейчас надо доказывать что это была не случайность
    Ссылка
    Ва Са
    online
      Ва Са, 03.01.2019 15:20
    +2
    Осака играет хоть и мощней Контавейт но и тупит больше её . С такой игрой , какую Леся показала сегодня , у неё есть все шансы побороться за финал . Удачи !!
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 03.01.2019 15:12
    +2
    Леся Українка молодець
    Ссылка
    Girvik
      Girvik, 03.01.2019 15:06
    +3
    До того ж Світоліна буде винна Лесі каву, у разі перемоги над Осакою . Бо ОСАка не так очей багато набере і Еліні можна буде догнати...
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 03.01.2019 15:01
    +2
    Молодец. Хоть одна поддержала украинский теннис.
    Ссылка
    Петр Крутоголов
    online
    Петр Крутоголов, 03.01.2019 14:58
    +2
    Вот то,что я говорил,почему проиграла Элина...А Леся боец,характер победителя,вихрь,напор... Надеюсь победит японочку, Удачи!
    Ссылка
    andre7
    online
      andre7, 03.01.2019 14:57
    +1
    Andriy Kulyk, 03.01.2019 14:46
    Леся не світоліна,про фотки не думае!!
    Свитолина что обязана выигрывать все турниры или фото не может сделать когда она итоговый турнир выиграла то хорошая вчера проиграла плохая она тебе что то должна
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 03.01.2019 14:55
    +6
    молодчинка Леся! з Осакою теж можна поборотись,а там вже і фінал...
    Ссылка
    Girvik
      Girvik, 03.01.2019 14:53
    +8
    СЛАВА ЛЕСИЧЦІ !!!! Я ж казав : who is the best ??? Леся is the best!!!!
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 03.01.2019 14:51
    +9
    Включив трансляцію при 3-5 в 1-му сеті: мабуть на фарт
    Леся молодчинка: помилялася менше суперниці, терпляче грала в обороні, чекала своїх шансів для зворотньої атаки.
    Далі знову Наомі. Але зараз Леся не має видимих проблем зі здоров'ям, як у їхній недавній зустрічі на АО. Тому буде цікавіший матч у дівчат однозначно, а шанси є навіть тоді коли їх ніби то й немає. Тим більше між суперницями в класі різниця не така вже й велика: це не умовні Барса проти Цюриха.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 03.01.2019 14:51
    +12
    Цікавий матч і хороша гра Лесі. Вітання з перемогою! І дуже цікаво буде подивитися гру з Осакою, коли Леся здорова і не змучена, як була на ЮСО
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.01.2019 14:50
    +14
    Приятно и лично для меня достаточно неожиданно. Первое межсезонье с Альбанезе не прошло даром, и Леся ощутимо добавила в движении. Поэтому многое от эстонки смогла вытащить. И еще, мне кажется, немного удалось прибавить в мощи. Главное, чтобы здоровье позволило играть весь год на этом, новом уровне. Победа над Контавейт совершенно заслуженная, теперь посмотрим, удастся ли взять реванш у Осаки за ЮСО. Японка, конечно, фаворит, но кто знает...
    Чем бы ни закончился полуфинал, новое достижение в рейтинге Леся со следующей недели установит. 24-я позиция, +2 к текущей.
    Ссылка
    Andriy Kulyk
    online
    Andriy Kulyk, 03.01.2019 14:46
    -2
    Леся не світоліна,про фотки не думае!!
    Ссылка
    Benya23
    online
      Benya23, 03.01.2019 14:45
    +16
    Ну что же, с дебютом в ТОП 25! Браво!
    Ссылка
    Den96
      Den96, 03.01.2019 14:44
    +8
    Ссылка
    Олег Бугаец
    Олег Бугаец, 03.01.2019 14:44
    +11
    пристойна перемога! так тримати!
    Ссылка
    Benya23
    online
      Benya23, 03.01.2019 14:45
    +16
    Ну что же, с дебютом в ТОП 25! Браво!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.01.2019 14:50
    +14
    Приятно и лично для меня достаточно неожиданно. Первое межсезонье с Альбанезе не прошло даром, и Леся ощутимо добавила в движении. Поэтому многое от эстонки смогла вытащить. И еще, мне кажется, немного удалось прибавить в мощи. Главное, чтобы здоровье позволило играть весь год на этом, новом уровне. Победа над Контавейт совершенно заслуженная, теперь посмотрим, удастся ли взять реванш у Осаки за ЮСО. Японка, конечно, фаворит, но кто знает...
    Чем бы ни закончился полуфинал, новое достижение в рейтинге Леся со следующей недели установит. 24-я позиция, +2 к текущей.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 03.01.2019 14:51
    +12
    Цікавий матч і хороша гра Лесі. Вітання з перемогою! І дуже цікаво буде подивитися гру з Осакою, коли Леся здорова і не змучена, як була на ЮСО
    Ссылка
    Олег Бугаец
    Олег Бугаец, 03.01.2019 14:44
    +11
    пристойна перемога! так тримати!
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 03.01.2019 14:51
    +9
    Включив трансляцію при 3-5 в 1-му сеті: мабуть на фарт
    Леся молодчинка: помилялася менше суперниці, терпляче грала в обороні, чекала своїх шансів для зворотньої атаки.
    Далі знову Наомі. Але зараз Леся не має видимих проблем зі здоров'ям, як у їхній недавній зустрічі на АО. Тому буде цікавіший матч у дівчат однозначно, а шанси є навіть тоді коли їх ніби то й немає. Тим більше між суперницями в класі різниця не така вже й велика: це не умовні Барса проти Цюриха.
    Ссылка
    Girvik
      Girvik, 03.01.2019 14:53
    +8
    СЛАВА ЛЕСИЧЦІ !!!! Я ж казав : who is the best ??? Леся is the best!!!!
    Ссылка
    Den96
      Den96, 03.01.2019 14:44
    +8
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.01.2019 15:28
    +7
    svv72, 03.01.2019 15:25
    4-я Ракетка проиграй в финале не было бы вопросов НО проиграть девочке из Белорусии в первом же матче турнира ЭТО не уважение к болельщикам и к себе . А насчет итогового турнира это уже история и сейчас надо доказывать что это была не случайность
    В таком случае Возняцки, видимо, сегодня должна вообще заканчивать с теннисом?
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 03.01.2019 14:55
    +6
    молодчинка Леся! з Осакою теж можна поборотись,а там вже і фінал...
    Ссылка
    dudigo79
    online
      dudigo79, 03.01.2019 15:37
    +5
    Stanislav Matusevych, 03.01.2019 15:28
    В таком случае Возняцки, видимо, сегодня должна вообще заканчивать с теннисом?
    думаю в Данії її за таким принципом повинні як мінімум залишити без рук
    Нема чого на таких фруктів реагувати. я вже просто з їх дописів сміюсь. Люди не розуміють, що всі без вийнятку тенісистки викладають кучу фоток в соц. мережі з різноманітних заходів та гулянок, вони помічають тільки Еліну. І тільки Еліна не може програти 30 ракетці світу. Всі її попередні здобутки для них не показник, вони помічають лише негатив, а їх дописи лише негативні. Після перемог вони просто не пишуть нічого
    Ссылка
    svv72
      svv72, 03.01.2019 15:27
    +4
    Леся умница ! подошла к началу сезона в оптимальной форме. Успехов ей.
    Ссылка
    Girvik
      Girvik, 03.01.2019 15:06
    +3
    До того ж Світоліна буде винна Лесі каву, у разі перемоги над Осакою . Бо ОСАка не так очей багато набере і Еліні можна буде догнати...
    Ссылка
    Ва Са
    online
      Ва Са, 03.01.2019 15:20
    +2
    Осака играет хоть и мощней Контавейт но и тупит больше её . С такой игрой , какую Леся показала сегодня , у неё есть все шансы побороться за финал . Удачи !!
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 03.01.2019 15:12
    +2
    Леся Українка молодець
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 03.01.2019 15:01
    +2
    Молодец. Хоть одна поддержала украинский теннис.
    Ссылка
    Петр Крутоголов
    online
    Петр Крутоголов, 03.01.2019 14:58
    +2
    Вот то,что я говорил,почему проиграла Элина...А Леся боец,характер победителя,вихрь,напор... Надеюсь победит японочку, Удачи!
    Ссылка
    andre7
    online
      andre7, 03.01.2019 14:57
    +1
    Andriy Kulyk, 03.01.2019 14:46
    Леся не світоліна,про фотки не думае!!
    Свитолина что обязана выигрывать все турниры или фото не может сделать когда она итоговый турнир выиграла то хорошая вчера проиграла плохая она тебе что то должна
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 03.01.2019 15:57
    0
    Уже давно, всем, кто следит за теннисом, понятно, что Леся довольно не плохая теннисистка и может преподнести сюрприз любому топу, жаль постоянные травмы не дают ей самой стать этим топом. Обычно, когда Леся проходит дальше 2-3 круга, на следующий матч выходит с какой-то перебинтованной частью тела и по игре это уже совсем другая Леся. Надеюсь в этот раз будет иначе. Успехов!
    Ссылка
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