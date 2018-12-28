Брисбен. Козлова стартовала с победы в квалификации

В первом раунде квалификации турнира WTA в Брисбене Катерина Козлова в двух сетах обыграла Элли Кик. Матч продолжался 1 час и 17 минут.
Катерина Козлова (Украина, 7) – Элли Кик (США) – 6:4, 6:4
Следующей соперницей украинки будет 149-я ракетка мира британка Гарриет Дарт.
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Источник — Sport.ua
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