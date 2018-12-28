Брисбен. Козлова стартовала с победы в квалификации

10:36 — Юрий Алпатов

Потом можно фонсеку натурализовать. Всех тренеров Карпат. Половину состава Львова. Блиин народ ко...

10:26 — Axmet

Не ну можно че, но с одним условием, дать Сепаракицкому бразильское гражданство и отправить на но...

10:25 — barmaleus

Потому что мусора бразильского накупили которого стыдно на поле выпускать.