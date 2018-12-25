Борна ЧОРИЧ: «Джоковичу по силам завоевать Большой Шлем»

Борна Чорич считает, что в 2019-м году Новак Джокович может завоевать календарный «Большой Шлем» - выиграть все 4 турнир «Большого Шлема» в одном сезоне:
«Сложно предсказать победителей мэйджоров. Победа на турнире «Большого шлема» является тяжелейшей задачей, что уж говорить о всех четырёх в году. Думаю, что у Новака есть шансы собрать календарный «Большой шлем» в 2019 году. Впрочем, Надалю тоже по силам победить на трёх турнирах. Федерер? Уимблдон и Открытый чемпионат Австралии вполне могут отойти к нему.
Впрочем, у них есть и соперники — Энди Маррей и Стэн Вавринка окажут серьёзное сопротивление, если будут здоровы. Ну и, конечно, Саша Зверев — он может стать серьёзным камнем преткновения для каждого».
Ранее Джокович рассказал о своей подготовке к новому сезону.
Источник — Sky Sports
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