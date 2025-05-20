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  4. Экс-12-й номер АТР со статусом первого сеяного вылетел из отбора к РГ-2025
ATP
20 мая 2025, 20:31 |
303
0

Экс-12-й номер АТР со статусом первого сеяного вылетел из отбора к РГ-2025

Борна Чорич не реализовал два матчбола в первом раунде против Титуана Дроге

20 мая 2025, 20:31 |
303
0
Экс-12-й номер АТР со статусом первого сеяного вылетел из отбора к РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Борна Чорич

Хорватский теннисист Борна Чорич (АТР 83), который в свое время занимал 12-е место в рейтинге АТР и даже выигрывал Мастерс в Цинциннати в 2022 году, не сумел преодолеть квалификацию к Открытому чемпионату Франции 2025.

Чорич покинул отбор к мейджору в первом же раунде, уступив французу Титуану Дроге (АТР 232) за 2 часа и 39 минут.

Ролан Гаррос 2025. Квалификация

Борна Чорич (Хорватия) [1] – Титуан Дроге (Франция) – 7:5, 6:7 (9:11), 2:6

На тай-брейке второй партии Борна не реализовал два матчбола: один на приеме и один на подаче.

Чорич прерван винстрик из пяти поединков. До старта квалификации к Ролан Гаррос он выиграл трофей на грунтовом челленджере в Экс-ан-Провансе.

Борна впервые провел очное противостояние против Дроге. Следующим соперником Титуана будет Артур Геа (Франция, ATP 305).

Лучшим результатом Чорича на кортах РГ является 3-й раунд основной сетки, до которого он добирался пять раз за карьеру.

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Борна Чорич Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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