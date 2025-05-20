Экс-12-й номер АТР со статусом первого сеяного вылетел из отбора к РГ-2025
Борна Чорич не реализовал два матчбола в первом раунде против Титуана Дроге
Хорватский теннисист Борна Чорич (АТР 83), который в свое время занимал 12-е место в рейтинге АТР и даже выигрывал Мастерс в Цинциннати в 2022 году, не сумел преодолеть квалификацию к Открытому чемпионату Франции 2025.
Чорич покинул отбор к мейджору в первом же раунде, уступив французу Титуану Дроге (АТР 232) за 2 часа и 39 минут.
Ролан Гаррос 2025. Квалификация
Борна Чорич (Хорватия) [1] – Титуан Дроге (Франция) – 7:5, 6:7 (9:11), 2:6
На тай-брейке второй партии Борна не реализовал два матчбола: один на приеме и один на подаче.
Чорич прерван винстрик из пяти поединков. До старта квалификации к Ролан Гаррос он выиграл трофей на грунтовом челленджере в Экс-ан-Провансе.
Борна впервые провел очное противостояние против Дроге. Следующим соперником Титуана будет Артур Геа (Франция, ATP 305).
Лучшим результатом Чорича на кортах РГ является 3-й раунд основной сетки, до которого он добирался пять раз за карьеру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иван Ордец покинул клуб «Бохум»
Юрген Клопп согласовал условия контракта с римским клубом