Победа над Надалем неслучайна. Чорич выиграл первый Мастерс в карьере
Хорватский теннисист добыл титул в Цинциннати
Состоялся финал хардового Мастерса в Цинциннати.
В матче за титул грек Стефанос Циципас (№7 ATP) проиграл бывшей 12-й ракетке мира Борне Чоричу из Хорватии (№152 ATP).
Цинциннати. Финал
Борна Чорич (Хорватия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6(0), 6:2
Это была третья встреча теннисистов, Чорич выиграл во второй раз.
Для хорвата это первый титул серии Мастерс. Ранее он провел финал в Шанхае-2018, но проиграл Новаку Джоковичу.
Благодаря этой победе Борна вернется в первую тридцатку мирового рейтинга, которую покинул из-за травмы плеча и долгого восстановления.
Циципас проиграл четвертый из шести своих финалов Мастерсов (впервые – не Джоковичу или Надалю), в новой редакции рейтинга ATP грек будет в первой пятерке.
Отметим, что во втором круге Чорич остановил Рафаэля Надаля.
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