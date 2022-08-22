Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Победа над Надалем неслучайна. Чорич выиграл первый Мастерс в карьере
ATP
22 августа 2022, 01:41 | Обновлено 22 августа 2022, 01:44
179
2

Победа над Надалем неслучайна. Чорич выиграл первый Мастерс в карьере

Хорватский теннисист добыл титул в Цинциннати

22 августа 2022, 01:41 | Обновлено 22 августа 2022, 01:44
179
2
Победа над Надалем неслучайна. Чорич выиграл первый Мастерс в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Борна Чорич

Состоялся финал хардового Мастерса в Цинциннати.

В матче за титул грек Стефанос Циципас (№7 ATP) проиграл бывшей 12-й ракетке мира Борне Чоричу из Хорватии (№152 ATP).

Цинциннати. Финал
Борна Чорич (Хорватия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6(0), 6:2

Это была третья встреча теннисистов, Чорич выиграл во второй раз.

Для хорвата это первый титул серии Мастерс. Ранее он провел финал в Шанхае-2018, но проиграл Новаку Джоковичу.

Благодаря этой победе Борна вернется в первую тридцатку мирового рейтинга, которую покинул из-за травмы плеча и долгого восстановления.

Циципас проиграл четвертый из шести своих финалов Мастерсов (впервые – не Джоковичу или Надалю), в новой редакции рейтинга ATP грек будет в первой пятерке.

Отметим, что во втором круге Чорич остановил Рафаэля Надаля.

По теме:
Стефанос Циципас – Борна Чорич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стефанос Циципас – Борна Чорич. Прогноз на финала АТР Цинциннати
Победа над Надалем – не все, что может Чорич. Хорват – в финале Мастерса
ATP Цинциннати Стефанос Циципас Борна Чорич
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
Бокс | 21 августа 2022, 11:57 2
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»

Фрейзер Кларк расстроен поведением своего друга

А как же рекорд? Селезнев не попал в заявку Миная на сезон УПЛ
Футбол | 21 августа 2022, 22:48 4
А как же рекорд? Селезнев не попал в заявку Миная на сезон УПЛ
А как же рекорд? Селезнев не попал в заявку Миная на сезон УПЛ

По правилам УПЛ, разрешено вносить изменения в заявку до 31 августа

ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
Бокс | 21.08.2022, 09:10
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
Возвращение в элиту. Каролин Гарсия выиграла турнир в Цинциннати
Теннис | 21.08.2022, 22:56
Возвращение в элиту. Каролин Гарсия выиграла турнир в Цинциннати
Возвращение в элиту. Каролин Гарсия выиграла турнир в Цинциннати
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
Бокс | 21.08.2022, 20:00
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sirjoga
Борцуха показав фантастичний теніс) 
Ответить
+1
Fdail
Чорич ,звичайно , неймовірний,  але хотів би й "відмітити" гру Циципаса , точніше , те , що почалась с тайбрейку. Ці "відключки", коли треба було брати легкі м'ячі викликають дуже суперечливі емоції. Про що тоді думав грек? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
«Сказал Джошуа, что Усику конец». Промоутер Энтони в шоке от Александра
21.08.2022, 09:29
Бокс
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
20.08.2022, 09:21 8
Футбол
Известно время выхода на ринг Усика и Джошуа
Известно время выхода на ринг Усика и Джошуа
20.08.2022, 19:15 4
Бокс
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
21.08.2022, 17:01 5
Футбол
Игорь СУРКИС: «Никаких санкций за телепул не боюсь, пусть попробуют»
Игорь СУРКИС: «Никаких санкций за телепул не боюсь, пусть попробуют»
20.08.2022, 17:50 57
Футбол
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
21.08.2022, 02:15
Бокс
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
Победа для Украины! Усик во второй раз победил Джошуа по очкам
21.08.2022, 02:07 110
Бокс
У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
20.08.2022, 20:20 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности