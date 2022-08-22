Победа над Надалем неслучайна. Чорич выиграл первый Мастерс в карьере

Состоялся финал хардового Мастерса в Цинциннати.

В матче за титул грек Стефанос Циципас (№7 ATP) проиграл бывшей 12-й ракетке мира Борне Чоричу из Хорватии (№152 ATP).

Цинциннати. Финал

Борна Чорич (Хорватия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6(0), 6:2

Это была третья встреча теннисистов, Чорич выиграл во второй раз.

Для хорвата это первый титул серии Мастерс. Ранее он провел финал в Шанхае-2018, но проиграл Новаку Джоковичу.

Благодаря этой победе Борна вернется в первую тридцатку мирового рейтинга, которую покинул из-за травмы плеча и долгого восстановления.

Циципас проиграл четвертый из шести своих финалов Мастерсов (впервые – не Джоковичу или Надалю), в новой редакции рейтинга ATP грек будет в первой пятерке.

Отметим, что во втором круге Чорич остановил Рафаэля Надаля.