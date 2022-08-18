Рафаэль Надаль не сместит россиянина с первой строчки. «Борцуха» помешал

Хорватский теннисист Борна Чорич (АТР 152) в 1/16 финала Мастерса в Цинциннати обыграл 3-ю ракетку мира Рафаэля Надаля (Испания) в трех сетах за 2 часа и 54 минуты.

ATP Цинциннати (США). Хард. 1/16 финала

Борна Чорич (Хорватия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 7:6 (11:9), 4:6, 6:3

В первом сете хорват отыграл 2 сет-поинта, один из которых был на подаче испанца. Во втором и третьем сетах был всего 1 брейк в каждом, но в решающей партии дрогнул именно легендарный Рафа.

Для хорвата это уже 3-я победа против Надаля. В 2016 Чорич на этих же кортах обыграл Рафу, а в 2014 закрыл испанца на индуре в Базеле (Швейцария).

Отметим, что Надаль мог стать первой ракеткой мира по итогам турнира, но этого уже не случится на этой неделе, так как нужно было забирать трофей. Напомним, что первым в списке лучших теннисистов на этот момент является россиянин Даниил Медведев.

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«Борцуха» (прозвище от имени Борна) в следующем раунде сыграет с еще одним испанцем Роберто Баутистой-Агутом (АТР 19).