Рафаэль Надаль не сместит россиянина с первой строчки. «Борцуха» помешал
Борна Чорич в трех сетах обыграл Рафаэля Надаля в 1/16 финала в Цинциннати
Хорватский теннисист Борна Чорич (АТР 152) в 1/16 финала Мастерса в Цинциннати обыграл 3-ю ракетку мира Рафаэля Надаля (Испания) в трех сетах за 2 часа и 54 минуты.
ATP Цинциннати (США). Хард. 1/16 финала
Борна Чорич (Хорватия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 7:6 (11:9), 4:6, 6:3
В первом сете хорват отыграл 2 сет-поинта, один из которых был на подаче испанца. Во втором и третьем сетах был всего 1 брейк в каждом, но в решающей партии дрогнул именно легендарный Рафа.
Для хорвата это уже 3-я победа против Надаля. В 2016 Чорич на этих же кортах обыграл Рафу, а в 2014 закрыл испанца на индуре в Базеле (Швейцария).
Отметим, что Надаль мог стать первой ракеткой мира по итогам турнира, но этого уже не случится на этой неделе, так как нужно было забирать трофей. Напомним, что первым в списке лучших теннисистов на этот момент является россиянин Даниил Медведев.
«Борцуха» (прозвище от имени Борна) в следующем раунде сыграет с еще одним испанцем Роберто Баутистой-Агутом (АТР 19).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская синхронистка – о языковом вопросе
Георший Бущан не спас Динамо от пропущенного гола