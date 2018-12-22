Дель Потро хочет выступать еще два года

Хуан Мартин дель Потро оценил свой текущий уровень и рассказал о дальнейшем будущем:
«Было очень обидно получить такую нелепую травму. Я никогда не мог соперничать на равных с Федерером, Надалем и Джоковичем до своих проблем с запястьем, но сейчас, когда мне уже исполнилось 30, впервые в карьере почувствовал, что готов играть против них. И снова травма.
Невзирая на неё, я всё ещё хочу играть в теннис. Вижу себя в спорте ещё два года. Что будет через пять лет? Не знаю, но мне кажется, что в это время я буду уже ближе к Тандилу».
Ранее дель Потро возобновил тренировки после травмы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.