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Дель Потро хочет выступать еще два года

Аргентинский теннисист – о своем будущем

  • 22.12.2018 14:03
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Tennis365.com. Хуан Мартин дель Потро
© Tennis365.com. Хуан Мартин дель Потро

Хуан Мартин дель Потро оценил свой текущий уровень и рассказал о дальнейшем будущем:

«Было очень обидно получить такую нелепую травму. Я никогда не мог соперничать на равных с Федерером, Надалем и Джоковичем до своих проблем с запястьем, но сейчас, когда мне уже исполнилось 30, впервые в карьере почувствовал, что готов играть против них. И снова травма.

Невзирая на неё, я всё ещё хочу играть в теннис. Вижу себя в спорте ещё два года. Что будет через пять лет? Не знаю, но мне кажется, что в это время я буду уже ближе к Тандилу».

Ранее дель Потро возобновил тренировки после травмы.

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