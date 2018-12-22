Дель Потро хочет выступать еще два года

14:46 — deutsch777777

як у кацапур припікає))))

14:45 — DSH88

И в армию брать только после сдачи экзамена на знание украинского языка. Во тогда такие горлопаны...

14:42 — Sunrise

Знать и говорить - разные вещи. Вот я знаю украинский, но думаю на русском. Зачем мне все это пер...

14:42 — Гупало Василь

сепари кротовни негодуют

14:41 — deutsch777777

Якраз тоді Україна з Середньовіччя й вийде))))

14:36 — Sergei122

Здесь уже писали, если человек говорит на русском это не значит что он не любит Украину. Я можу і...

14:35 — deutsch777777

ну а якщо по темі..то чому ж вернидуб не вчить українську....якщо він любить мову України?))