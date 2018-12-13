Дель Потро возобновил тренировки

Хуан Мартин дель Потро провел первую тренировку после травмы колена. Об этом сообщил агент аргентинца Хорхе Виале:
«Хуан Мартин вернулся из отпуска и уже провёл несколько тренировок. Врачи очень довольны прогрессом Хуан-Мартина. Он уже провёл два занятия в спортзале и бассейне».
Напомним, дель Потро получил трещину коленной чашечки в матче Мастерса в Шанхае против Борны Чорича. Из-за этого аргентинец досрочно завершил сезон-2018.
Источник — Twitter
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