Дель Потро возобновил тренировки

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Пауло ФОНСЕКА: «Были близки к тому, чтобы пройти дальше» 04:14 — FanatUA По моему, Шахтер был согласен на ничью и посмотреть правде в глаза в полей офф ЛЧ делать нечего. ...

Шипулина и других российских биатлонистов обвиняют в допинге 03:44 — Саша Зардунов Обложили со всех сторон. Мельдоний еще не выветрился наверно.

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