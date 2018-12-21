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Патрик МУРАТОГЛУ: «Подсказки тренера в теннисе нужно разрешить»

Тренер Серены Уильямс – о запрете для теннисистов на общение с тренерами во время матчей

  • 21.12.2018 08:56
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Eurosport. Патрик Муратоглу
© Eurosport. Патрик Муратоглу

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу призвал разрешить теннисистам общаться с тренерами во время матчей:

«Я никогда не понимал, почему теннис является практически единственным видом спорта, в котором не допускаются подсказки тренера во время матчей. Ведь это допускается практически во всех других дисциплинах.

Боксёры получают постоянный поток советов из своих углов, велосипедисты используют радиосвязь со своими командами, а игроки в гольф регулярно общаются со своими кедди. Люди, которые выступают против подсказок на корте, говорят, что причиной является то, что теннис – это индивидуальный вид спорта.

Но почему теннис должен отличаться от любого другого вида спорта? Суть каждого отдельного вида спорта заключается в том, чтобы пытаться найти способы победить своих противников, при этом в других видах всем разрешается делать это с помощью вашего тренера.

Более того, как говорил Надаль, когда вы путешествуете весь год со своим тренером, нет смысла запрещать использовать этого человека в самые важные моменты».

Ранее Серена Уильямс была наказана в финале US Open за использование подсказки тренера.

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Источник — Tennis World USA

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