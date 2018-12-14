Каир. Шошина вышла в полуфинал

13:56 — Святослав

да мне срать на Шахтер и всех остальных! Динамо это Динамо, а кто это не понимает из игроков и тр...

13:54 — krasawa5555

ХВАТИТ СРАТЬ ДРУГ ДРУГА!!!! ЛЮДИ ПОШЛИ НА ЛЧ!!! ЭТО ТОЖЕ САМОЕ ЧТО ЕЗДИТЬ НА МЕРСЕДЕССЕ И БЫТЬ ПА...

13:51 — AK_228

про это я всегда и говорю, Шахтер более профессиональный клуб начиная от массажиста и водителя ав...

13:50 — Rustam Isakov

фу, яка замовна маніпулятивна стаття

13:49 — Nazar Mozol

это прискорбно (с). и это правда((((

13:48 — Святослав

позорище полное....так плевать на болельщиков нельзя! с такой игрой и отношением к футболу вчераш...

13:48 — Silverland88

Даже Франков пришёл поболеть за Шахту, похвалил её после и в то же время раскритиковал ДК.