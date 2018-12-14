Каир. Шошина вышла в полуфинал

Украинская теннисистка Анастасия Шошина вышла в полуфинал турнира ITF с призовым фондом $15,000 в Египте.
В четвертьфинальном матче украинка в двух сетах обыграла пятую сеяную египтянку Ламис Альхуссейн Абдель Азиз: 6:2, 6:1.
Отметим, что Шошина вторую неделю подряд сыграет в полуфинале на египетских кортах. Соперницей 21-летней харьковчанки станет победительница встречи между испанкой Аной Лантига де ла Нуэс и Екатериной Дмитриченко из Казахстана.
Источник — Большой теннис Украины
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