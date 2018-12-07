Дема и Шошина вышли в полуфинал турнира ITF в Египте

Украинские теннисистки Виктория Дема и Анастасия Шошина вышли в полуфинал турнира ITF в Каире с призовым фондом $15,000.
Шошина, посеянная под вторым номером, за полтора часа обыграла румынку Габриэлу Николь Тэтэруш: 6-4, 6-4. В борьбе за финал Анастасия сойдется с четвёртой сеяной румынкой Кристиной Эне.
Дема обыграла первую ракетку турнира Сандру Самир из Египта: 7-6(6), 3-6, 6-3. За выход в финал Виктория поспорит с седьмой сеяной Вандой Лукач из Венгрии.
Источник — Теннисный Портал Украины
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