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Дема и Шошина вышли в полуфинал турнира ITF в Египте

Украинки сыграют матчи за выход в финал 15-тисячника в Каире

  • 07.12.2018 14:07
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БТУ, Виктория Дема
© БТУ, Виктория Дема
Украинские теннисистки Виктория Дема и Анастасия Шошина вышли в полуфинал турнира ITF в Каире с призовым фондом $15,000.
 
Шошина, посеянная под вторым номером, за полтора часа обыграла румынку Габриэлу Николь Тэтэруш: 6-4, 6-4. В борьбе за финал Анастасия сойдется с четвёртой сеяной румынкой Кристиной Эне.
 
Дема обыграла первую ракетку турнира Сандру Самир из Египта: 7-6(6), 3-6, 6-3. За выход в финал Виктория поспорит с седьмой сеяной Вандой Лукач из Венгрии.
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Источник — Теннисный Портал Украины

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