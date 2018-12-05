Тсонга выступит на Australian Open-2019

До-Уилфрид Тсонга получил приглашение в основную сетку Australian Open-2019 от организаторов турнира благодаря обмену между австралийской и французской теннисными федерациями.
В женскую сетку приглашение получила 619-я ракетка мира Клара Бурель.
Напомним, большую часть сезона-2018 Тсонга пропустил из-за травмы. Француз яавляется финалистом Australian Open-2008.
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