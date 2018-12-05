Тсонга выступит на Australian Open-2019

20:20 — ShakhtarUberAlles

А спорт.ура огромное неуважение за такой заголовок.

20:18 — ShakhtarUberAlles

Не будет проблем же.

20:17 — ShakhtarUberAlles

Хватит выдавать херню, что пишут на поехавших жмуриках и маниях, за реальную жизнь. К счастью, ре...

20:12 — J0e777

Я мог аргументировать. В Киеве ненавидят шахтер и никто за них болеть не будет.... Кроме беженцев...