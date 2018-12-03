Пэн Шуай выиграла wild card на Australian Open

Китайская теннисистка Пэн Шуай стала победительницей турнира AO Asia-Pacific Wildcard Play-off.

В финале турнира, который проходил в Чжухае, Пэн обыграла представительницу Тайваня Чжан Кайчжэнь. Шуай уверенно выиграла первый сет со счётом 6:2, а после первого гейма во втором сете Чжан была вынуждена прекратить борьбу из-за травмы поясницы.

Это будет третье выступление подряд для 32-летней китаянки в основной сетке Открытого чемпионата Австралии и четырнадцатое в её карьере. Лучший свой результат в Мельбурне Пэн показала в 2011 и 2015 годах, когда дошла до четвёртого круга.