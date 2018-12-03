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Пэн Шуай выиграла wild card на Australian Open

Китайская теннисистка выиграла турнир AO Asia-Pacific Wildcard Play-off

  • 03.12.2018 11:39
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Getty Images. Шуай Пэн
© Getty Images. Шуай Пэн
Китайская теннисистка Пэн Шуай стала победительницей турнира AO Asia-Pacific Wildcard Play-off.
 
В финале турнира, который проходил в Чжухае, Пэн обыграла представительницу Тайваня Чжан Кайчжэнь. Шуай уверенно выиграла первый сет со счётом 6:2, а после первого гейма во втором сете Чжан была вынуждена прекратить борьбу из-за травмы поясницы.
 
Это будет третье выступление подряд для 32-летней китаянки в основной сетке Открытого чемпионата Австралии и четырнадцатое в её карьере. Лучший свой результат в Мельбурне Пэн показала в 2011 и 2015 годах, когда дошла до четвёртого круга.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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