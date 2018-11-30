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СВИТОЛИНА: «Я всегда настроена добыть один из титулов Большого шлема»

Украинка намерена выиграть как можно больше турниров в 2019 году

  • 30.11.2018 08:03
  • 596 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о планах на новый теннисный сезон.
 
«Победы на турнирах «Большого шлема» всегда были целью моей жизни. Я всегда настроена добыть один из титулов. Но, помимо этого, есть и более мелкие цели, которые я хочу достичь в 2019 году.
 
Сейчас каждый турнир, в котором я играю, — большой, я хочу выиграть как можно больше титулов. Для меня важно, чтобы я каждую неделю показывала свою лучшую игру, была готова психологически и обходилась без травм», — сказала Свитолина.
 
В 2018 году уроженка Одессы выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ), Риме (Италия), а также стала победительницей Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.
 
Напомним, 2018-й год Элина Свитолина завершила на 4-м месте рейтинга WTA. Украинка выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ), Риме (Италия), а также победила на Итоговом чемпионате в Сингапуре. Свитолина вошла в топ-5 теннисисток по призовым в 2018-м году.

 

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Источник — CNN

(1 голос)

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Комментарии
    gudini
    online
    gudini, 30.11.2018 08:39
    0
    В этой новости важнее не то что Свитолина сказала, а кому. Кстати видео данного интервью на CNN есть в сети.
    Ссылка
    gudini
    online
    gudini, 30.11.2018 08:39
    0
    В этой новости важнее не то что Свитолина сказала, а кому. Кстати видео данного интервью на CNN есть в сети.
    Ссылка
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